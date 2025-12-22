OnePlus Turbo स्मार्टफोन Snapdragon 8s Gen 4 के साथ करेगा एंट्री, 9000mAh बैटरी से हो सकता है लैस

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। OnePlus इन दिनों अपनी नई स्मार्टफोन लाइनअप को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। ये नई स्मार्टफोन सीरीज ग्लोबल मार्केट में रिलीज की जाएगा। कंपनी ने अपने लेटेस्ट टीजर में इस फोन को लेकर हिंट दिया है। वनप्लस के अपकमिंग OnePlus Turbo सीरीज के मॉडल को बेंचमार्क लिस्टिंग में स्पॉट किया गया है। इस लिस्टिंग से इन स्मार्टफोन के बारे में कुछ डिटेल्स सामने आई हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

OnePlus Turbo संभावित स्पेसिफिकेशन्स अपकमिंग OnePlus Turbo लाइनअप के बारे में कहा जा रहा है कि ये स्मार्टफोन अफोर्डेबल प्राइसिंग में आएंगे, जो परफॉर्मेंस फोकस डिवाइस होंगे। GeekBench प्लेटफॉर्म में वनप्लस का अपकमिंग Turbo फोन को मॉडल नंबर PLU110 के साथ स्पॉट किया गया है। वनप्लस का यह फोन क्वालकॉम के Snapdragon 8s Gen 4 चिपसेट के साथ स्पॉट किया गया है। इस फोन ने सिंगर कोर टेस्ट में 2124 पॉइंट्स और मल्टी कोर टेस्ट में 6880 पॉइंट्स स्कोर किया है।

बेंचमार्क लिस्टिंग में वनप्लस का यह फोन क्वालकॉम प्रोसेसर के साथ 16जीबी रैम के साथ स्पॉट किया गया है। इसके साथ ही लिस्टिंग से पता चलता है कि यह फोन Android 16 OS पर आधारित वनप्लस के OxygenOS 16 कस्टम स्किन पर रन करेगा। इसके साथ ही इस फोन के बारे में बताया जा रहा है कि इसमें 9000mAh की बैटरी दी जा सकती है। वनप्लस के इस फोन में डुअल सेल डिजाइन दिया जा सकता है।