7000mAh बैटरी और 50MP जूम कैमरा वाला स्मार्टफोन, लॉन्च से पहले पता चली खूबियां

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। OnePlus इन दोनों अपनी अपकमिंग फ्लैगशिप 15 सीरीज के नए स्मार्टफोन पर काम कर रहा है। यह अपकमिंग स्मार्टफोन OnePlus 15T की ब्रांडिंग के साथ मार्केट में उतारा जा सकता है। यह कंपनी के 15 सीरीज का तीसरा स्मार्टफोन होगा, जो कॉम्पैक्ट साइज में दमदार परफॉर्मेंस ऑफर करेगा। यहां हम आपको वनप्लस के अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में डिटेल में जानकारी दे रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

OnePlus 15T में क्या होगा खास पॉपुलर चाइनीज टिपस्टर Digital Chat Station ने वनप्लस के अपकमिंग OnePlus 15T स्मार्टफोन के बारे में जानकारी शेयर की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फोन का ट्रायल प्रोडक्शन शुरू हो गया है। टिपस्टर ने दावा किया है कि इस फोन के साथ कंपनी मैग्नेटिक स्नैप केस भी ऑफर करेगी। यह फोन ग्रे और व्हाइट कलर के ऑप्शन में लॉन्च होगा।

संभावित स्पेसिफिकेशन्स OnePlus 15T के बारे में बताया जा रहा है कि इस फोन में 6.3-इंच का 1.5K फ्लैट स्क्रीन दिया जाएगा। संभव है कि यह AMOLED हो। दावा किया जा रहा है कि इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 165Hz है। इस फोन को मैटल फ्रेम के साथ लाया जाएगा। OnePlus 15T स्मार्टफोन के बारे में कहा जा रहा है कि इसमें 3D अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा। इसके साथ ही इस फोन में 7000mAh की बैटरी भी दी जा सकती है।