9000mAh बैटरी वाला स्मार्टफोन लाएगा OnePlus, कम कीमत में मिलेंगे तगड़े फीचर्स

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। OnePlus ने कंफर्म किया है वह जल्द अपनी नई सीरीज OnePlus Turbo को लॉन्च करेगा। यह सीरीज जनवरी 2026 में लॉन्च हो सकती है। वनप्लस की यह स्मार्टफोन सीरीज मिड रेंज में परफॉर्मेंस फोकस डिवाइस ऑफर करेगी। इस अपकमिंग स्मार्टफोन को लेकर पॉपुलर टिपस्टर Digital Chat Station ने कुछ डिटेल्स शेयर की हैं। यहां हम आपको वनप्लस के अपकमिंग स्मार्टफोन्स के बारे में डिटेल में जानकारी दे रहे हैं।

OnePlus Turbo में क्या होगा खास?

टिपस्टर DCS के मुताबिक, OnePlus Turbo स्मार्टफोन Oppo–OnePlus इकोसिस्टम (Ouga group) का पहला फोन होगा। इसमें 9000mAh की बैटरी मिलेगी, जो डुअल सेल डिजाइन के साथ लॉन्च किया जाएगा। वनप्लस का यह फोन दमदार परफॉर्मेंस के साथ बड़ी बैटरी के साथ मार्केट में लॉन्च किया जाएगा।



टिपस्टर ने दावा किया है कि इस फोन में 8-सीरीज का चिपसेट, 9-सीरीज की बैटरी और 165Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले मिलेगा। इन सब खूबियों के साथ यह फोन परफेक्ट टर्बो परफॉर्मेंस ऑफर करता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि यह फोन Snapdragon 8s Gen 4 चिपसेट के साथ लॉन्च किया जा सकता है।



OnePlus China के प्रेसिडेंट Li Jie Louis पहले ही कह चुके हैं OnePlus Turbo स्मार्टफोन अपने प्राइस रेंज में क्लास-लीडिंग बैटरी, बेहतरीन गेमिंग एक्सपीरियंस ऑफर करेगा। इसके साथ ही ड्यूरेबिलिटी के मामले में भी वनप्लस का यह फोन निराश नहीं करेगा।



वनप्लस ने कुछ दिन पहले ही चीन में Ace 6T स्मार्टफोन को लॉन्च किया है। यह फोन 8,300mAh की बैटरी मिलती है। OnePlus Turbo के बारे में बताया जा रहा है कि यह फोन ग्लोबल मार्केट में OnePlus Nord 6 सीरीज की ब्रांडिंग के साथ लॉन्च किया जा सकता है।