OnePlus 15R vs OnePlus 13R: नए वाले में सिर्फ 7,400mAh बैटरी ही नहीं, मिलते हैं ये बड़े अपग्रेड

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। OnePlus 15R और OnePlus 13R भारत में OnePlus के दो अपर मिड-रेंज सेगमेंट में आने वाले काफी शानदार 5G फोन्स में से एक हैं। हालांकि इस वक्त नया वाला OnePlus 15R काफी ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि इसमें इस बार कैमरा मॉड्यूल से लेकर परफॉर्मेंस में कई अपग्रेड देखने को मिल रहे हैं। OnePlus 15R लेटेस्ट डिवाइस है, जिसमें बेहतर हाई-रिफ्रेश-रेट डिस्प्ले, लेटेस्ट फ्लैगशिप प्रोसेसर और काफी बड़ी बैटरी मिल रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दूसरी तरफ OnePlus 13R एक बेहतर प्रोसेसर, टेलीफोटो लेंस वाले बेहतर कैमरा सिस्टम और पतली बॉडी के साथ कुल मिलाकर शानदार हार्डवेयर के साथ आता है। ऐसे में अगर आप भी अब दोनों डिवाइस के बीच कंफ्यूज हैं कि कौन-सा खरीदें तो चलिए आज इसी बारे में विस्तार से जानते हैं। साथ ही यह भी हैं कि नए वाले मॉडल में क्या क्या बड़े अपग्रेड मिल रहे हैं...

OnePlus 15R Vs OnePlus 13R: डिस्प्ले सबसे पहले डिस्प्ले की बात करें तो OnePlus 15R में FHD+ 165Hz रिफ्रेश रेट के साथ 6.83-इंच का LTPO AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। जबकि दूसरी तरफ OnePlus 13R में FHD+ 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ 6.7-इंच का AMOLED डिस्प्ले मिल रहा है।

OnePlus 15R Vs OnePlus 13R: परफॉर्मेंस बेहतर परफॉर्मेंस के लिए OnePlus 15R स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 प्रोसेसर से लैस है, जिसके साथ LPDDR5X रैम और UFS 4.1 स्टोरेज मिलती है। जबकि OnePlus 13R में स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 प्रोसेसर के साथ LPDDR5X रैम और UFS 4.0 स्टोरेज मिलती है।

OnePlus 15R Vs OnePlus 13R: गेमिंग अगर आप फोन में गेमिंग करना पसंद करते हैं तो OnePlus 15R ज्यादा बेहतर है जहां 165Hz तक हाई रिफ्रेश रेट मिलता है। जबकि OnePlus 13R में 120Hz तक हाई फ्रेम रेट गेमिंग सपोर्ट मिलता है।

OnePlus 15R Vs OnePlus 13R: कैमरा फोटोग्राफी के लिए OnePlus 15R में 50MP और 8MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा वाला डुअल रियर कैमरा सेटअप मिल रहा है, जबकि इसमें 32MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। दूसरी तरफ OnePlus 13R में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। डिवाइस में 50MP प्राइमरी कैमरा, 50MP टेलीफोटो 2x ऑप्टिकल जूम और 8MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा मिलता है, जबकि सामने की तरफ 16MP का फ्रंट कैमरा है।

OnePlus 15R Vs OnePlus 13R: बैटरी और चार्जिंग बैटरी की बात करें तो OnePlus 15R में 7,400mAh की बैटरी और 80W वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। जबकि दूसरी तरफ OnePlus 13R में 6,000mAh की बैटरी और 80W चार्जिंग सपोर्ट मिलता है।