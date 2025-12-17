OnePlus 15R भारत में लॉन्च, 7,400mAh की बैटरी से है लैस; जानें कीमत और सेल डेट

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। OnePlus 15R को बुधवार को भारत में कंपनी के सबसे नए परफॉर्मेंस-फोकस्ड स्मार्टफोन के तौर पर लॉन्च किया गया। ये देश में कई रिटेल चैनलों के जरिए तीन कलर ऑप्शन में खरीदने के लिए उपलब्ध होगा। इस नए हैंडसेट में क्वालकॉम का 3nm Snapdragon 8 Gen 5 चिप, 12GB LPDDR5x अल्ट्रा रैम और 512GB तक की बिल्ट-इन स्टोरेज दी गई है। इसमें 80W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 7,400mAh की बैटरी है। इसमें डुअल रियर कैमरा यूनिट भी है, जिसमें 50-मेगापिक्सल का मेन शूटर है। फोन में 32-मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मौजूद है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

OnePlus 15R की भारत में कीमत और उपलब्धता भारत में OnePlus 15R की कीमत 12GB रैम और 256GB इनबिल्ट स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट के लिए 47,999 रुपये से शुरू होती है। वहीं, 512GB स्टोरेज वाले टॉप-ऑफ-द-लाइन ऑप्शन की कीमत 52,999 रुपये है। फोन आज प्री-ऑर्डर से के लिए उपलब्ध है और अगले हफ्ते से खरीदने के लिए उपलब्ध होगा।

ये नया हैंडसेट भारत में 22 दिसंबर को दोपहर 12 बजे IST (दोपहर) से Amazon, OnePlus इंडिया ऑनलाइन स्टोर और दूसरे ऑफलाइन रिटेल चैनलों के जरिए बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। OnePlus 15R को चारकोल ब्लैक, मिंट ब्रीज और इलेक्ट्रिक वायलेट कलर ऑप्शन में पेश किया गया है।

OnePlus 15R के स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स OnePlus 15R एक डुअल सिम हैंडसेट है जो Android 16-बेस्ड OxygenOS 16 पर चलता है। कंपनी ने स्मार्टफोन के लिए चार OS अपग्रेड और छह साल के सिक्योरिटी अपडेट का वादा किया है। इसमें 6.83-इंच का फुल-HD+ (1,272x2,800 पिक्सल) AMOLED डिस्प्ले है जिसमें 165Hz तक रिफ्रेश रेट, 450 ppi पिक्सल डेंसिटी, 19.8:9 आस्पेक्ट रेश्यो, 100 प्रतिशत DCI-P3 कलर गैमट और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शन है।

स्क्रीन में बेहतर आउटडोर व्यूइंग के लिए सन डिस्प्ले, रिड्यूस व्हाइट पॉइंट, मोशन क्यूज और आई कम्फर्ट रिमाइंडर जैसे फीचर्स भी हैं। OnePlus 15R में क्वालकॉम का 3nm Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट है, जो 3.8GHz की पीक क्लॉक स्पीड देता है। ये चिप 12GB LPDDR5x अल्ट्रा रैम, 512GB तक UFS 4.1 इंटरनल स्टोरेज और Adreno 8 series GPU के साथ आती है। इसमें नया G2 Wi-Fi और टच रिस्पॉन्स चिप भी है। कंपनी का दावा है कि इस हैंडसेट में धूल और पानी से बचाव के लिए IP66 + IP68 + IP69 + IP69K रेटिंग भी है।

जहां पुराने OnePlus 13R में हैसलब्लैड-ट्यून्ड कैमरे नहीं थे, वहीं OnePlus 15R में फ्लैगशिप OnePlus 15 मॉडल जैसा ही DetailMax इंजन है। इसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन (OIS) के साथ 50-मेगापिक्सल (f/1.8) Sony IMX906 प्राइमरी शूटर और 112-डिग्री फील्ड-ऑफ-व्यू वाला 8-मेगापिक्सल (f/2.2) अल्ट्रावाइड कैमरा है। यूजर्स 120 fps तक 4K रेजोल्यूशन के वीडियो शूट कर सकते हैं। रियर कैमरे सिनेमैटिक वीडियो, मल्टी-व्यू वीडियो और वीडियो ज़ूम शूटिंग को भी सपोर्ट करते हैं। फ्रंट में, हैंडसेट में 32-मेगापिक्सल (f/2.0) सेल्फी कैमरा है जो 30 fps पर 4K रेजोल्यूशन के वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है।

कनेक्टिविटी ऑप्शन की बात करें तो OnePlus 15R 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7, ब्लूटूथ 6.0, NFC, एक USB टाइप-C पोर्ट, GPS, GLONASS, BDS, Galileo, QZSS और NavIC को सपोर्ट करता है। इसमें प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एम्बिएंट लाइट सेंसर, कलर टेम्परेचर सेंसर, ई-कम्पास, एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप और इन्फ्रारेड रिमोट कंट्रोल जैसे सेंसर भी हैं।