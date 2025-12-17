Language
    Amazon Pay ने UPI ट्रांजैक्शन के लिए पेश किया बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फीचर, नहीं पड़ेगी पिन डालने की जरूरत

    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 05:53 PM (IST)

    Amazon Pay ने UPI पेमेंट्स के लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फीचर पेश किया है। 

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Amazon Pay ने UPI ट्रांजैक्शन के लिए एक नया बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फीचर पेश किया है, जिससे ये भारत में फिंगरप्रिंट और चेहरे पर बेस्ड अप्रूवल देने वाला पहला पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर बन गया है। ये नया अपडेट यूजर्स को बिना PIN डाले कुछ UPI पेमेंट को ऑथराइज करने की सुविधा देगा, जिससे पेमेंट तेजी से होंगे।

    इस नए सिस्टम से, Amazon Pay UPI यूजर्स, डिवाइस की फिंगरप्रिंट स्कैन या फेशियल रिकग्निशन जैसी बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के जरिए 5,000 रुपये तक के पेमेंट को अप्रूव कर पाएंगे। ये फीचर कॉन्टैक्ट्स को पैसे भेजने, मर्चेंट को स्कैन करके पेमेंट करने और अकाउंट बैलेंस चेक करने जैसे सभी कामों में काम करता है।

    Amazon Pay के मुताबिक, शुरुआती इस्तेमाल के डेटा से पता चलता है कि इस फीचर में कस्टमर्स की काफी दिलचस्पी है। रिपोर्ट के मुताबिक, 90 प्रतिशत से ज्यादा एलिजिबल UPI ट्रांजैक्शन PIN-बेस्ड ऑथेंटिकेशन के बजाय बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के जरिए ऑथराइज किए जा रहे हैं। कंपनी का कहना है कि ये तरीका ज्यादा सुरक्षित है और एक एक्स्ट्रा स्टेप कम करके सुविधा बढ़ाता है।

    फिलहाल लॉन्च के समय, Amazon Pay पर UPI बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सिर्फ Android यूजर्स के लिए उपलब्ध है। क्योंकि, ये प्लेटफॉर्म द्वारा सपोर्टेड डिवाइस-लेवल बायोमेट्रिक सिस्टम पर निर्भर करता है। इसे खास तौर पर एक हाथ से इस्तेमाल करने और तेजी से चेकआउट के लिए डिजाइन किया गया है, खासकर ऑफलाइन मर्चेंट पेमेंट के मामलों में।

    इसका इस्तेमाल कैसे करें

    • Google Play Store से Amazon Pay ऐप अपडेट करें।
    • ऐप ओपन करें और फिर बटन नेविगेशन बार या होमपेज पर Amazon Pay आइकन पर टैप करें।
    • Amazon Pay UPI पर टैप करें और फिर सेटिंग्स या प्रोफाइल सेक्शन देखें।
    • 'Security,' 'Biometric Authentication,' या 'Enable Fingerprint/Face Unlock' लेबल वाला नया ऑप्शन देखें।
    • अब मौजूदा UPI PIN कन्फर्म करके एक्टिवेशन कन्फर्म करें।

