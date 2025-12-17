इंसानों के खतरा बने ऐसा एआई नहीं बनाएगी माइक्रोसॉफ्ट, ह्यूमनिस्ट सुपरइंटेलिजेंस पर है कंपनी का फोकस

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। दुनिया की बड़ी और टेक्नोलॉजी कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को एडवांस बनाने की होड़ लगी है। ऐसे में माइक्रोसॉफ्ट का रुख हैरान करने वाला है। माइक्रोसॉफ्ट एआई के सीईओ मुस्तफा सुलेमान का कहना है कि अगर कोई एआई सिस्टम इंसानों के नियंत्रण से बाहर जाने लगा तो माइक्रोसॉफ्ट ऐसे सिस्टम को बीच में छोड़ देगा और उसे डेवलप नहीं करेगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ह्यूमनिस्ट सुपरइंटेलिजेंस की है जरूरत मुस्तफा सुलेमान कहते हैं कि एआई के मामले में हमें ह्यूमनिस्ट सुपरइंटेलिजेंस की जरूरत है। यानी ऐसा एआई सिस्टम होना चाहिए जो सिर्फ इंसानों की मदद करें। इसके साथ ही एआई अपने लक्ष्य खुद से तय न करें। इसके साथ ही उनका मानना है कि एआई अपने फैसलों से इंसानी नियंत्रण को भी चुनौती न दे। उनका यह कहना था कि सिक्योरिटी और इंसानों के साथ तालमेल बैठाए बिना किसी भी सुपर एआई को लॉन्च नहीं किया जाना चाहिए।





मुस्तफा ने यह बयान ऐसे वक्त पर दिया है जब ओपनएआई के साथ पार्टनरशिप के बावजूद माइक्रोसॉफ्ट खुद का एआई सिस्टम डेवलप कर रहा है। कंपनी को इसके लिए खुली छूट मिली है और वह अपनी सुपर इंटेलिजेंस टीम बना रही है। यह टीम एआई को लेकर भविष्य की टेक्नोलॉजी पर काम करेगी। उन्होंने बताया कि अगले 5 से 10 सालों में ऐसे एआई सामने आएंगे जो खुद फैसला ले सकेंगे। यह इंसानों के लिए बड़ा खतरा हो सकते हैं।