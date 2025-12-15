Microsoft AI के सीईओ मुस्तफा सुलेमान ने एलन मस्क को क्यों कहा बुलडोजर, सैम ऑल्टमैन को बताया करेजियस
Microsoft AI के सीईओ मुस्तफा सुलेमान ने एलन मस्क को 'बुलडोजर' और सैम ऑल्टमैन को 'करेजियस' बताया है। उन्होंने कहा कि मस्क असंभव को संभव करने की क्षमता ...और पढ़ें
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Microsoft AI के सीईओ मुस्तफा सुलेमान एक बार फिर सुर्खियों में हैं। उन्होंने टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के दो प्रमुख हस्तियों एलन मस्क और सैम ऑल्टमैन के बारे में ऐसी टिप्पणी की हैं कि अपने बयान से वे दुनियाभर के न्यूज प्लेटफॉर्म पर छाए हुए हैं। ब्लूमबर्ग को दिए इंटरव्यू में मुस्तफा सुलेमान ने एलन मस्क को बुलडोजर और सैम ऑल्टमैन को करेजियस (Courageous) यानी सहासी बताया है।
एलन मस्क को क्यों कहा बुलडोजर?
Microsoft AI के सीईओ मुस्तफा सुलेमान ने अपने इंटरव्यू में एलन मस्क को 'बुलडोजर' कहा है। उनका कहना है था कि उन्हें लगता है कि एलन मस्क के पास ऐसी क्षमताएं हैं जो उन्हें किसी भी इंसान के पास नहीं है। एलन मस्क असंभव लगने वाले काम को आसानी से पूरा करने की क्षमता रखते हैं।
मुस्तफा सुलेमान ने कहा कि एलन मस्क अपनी इच्छा से वास्तविकता को बदल सकते हैं। यह अद्भुत है। इसके साथ ही उनका यह भी कहना था एलन मस्क का ट्रैक रिकॉर्ड अविश्वसनीय है, जो लगभग असंभव लगने वाले काम को आसानी से पूरा कर सकते हैं। मुस्तफा कहते हैं कि मस्क अपनी दृढ़ संकल्प के दम पर वास्तविकता को नया आकार देने की क्षमता रखते हैं
सैम ऑल्टमैन को बताया करेजियस
ओपन एमआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन के लिए मुस्तफा सुलेमान ने करेजियस शब्द का चुनाव किया है। सैम ऑल्टमैन नए डेटा सेंटर तैयार करने के लिए वे जिस आक्रमता से काम कर रहे हैं और उनके जोखिम लेने की क्षमता के लिए इस शब्द का चुनाव किया है। मुस्तफा का कहना है कि सैम अगर अपने डेटा सेंटर के नेटवर्क को सफलतापूर्वक हासिल कर लेते हैं तो यह एआई के मामले में बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है, जो उन्हें इस पीढ़ी का सबसे महान उद्यमियों बना सकता है। इसके साथ ही जेनेरेटिव एआई टूल के इनोवेशन में उनका बड़ा योगदान रहा है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है।
