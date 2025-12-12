OpenAI ने GPT-5.2 AI मॉडल्स किए पेश, कोडिंग और लॉन्ग-कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग में हैं बेहतर

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। OpenAI ने गुरुवार को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल्स की GPT-5.2 फैमिली रिलीज की। GPT मॉडल के फिफ्थ जेनरेशन का दूसरा बड़ा अपडेट परफॉर्मेंस में काफी सुधार के साथ आया है। कंपनी ने कहा कि AI मॉडल, खास तौर पर, 'इकोनॉमिकली वैल्युएबल टास्क' में इंप्रूवमेंट ऑफर करता है। ये असल में प्रोडक्टिविटी वाले काम हैं, जैसे- सेल्स प्रेजेंटेशन, अकाउंटिंग स्प्रेडशीट, अर्जेंट केयर शेड्यूल और भी बहुत कुछ। AI जायंट ने ये भी दावा किया कि GPT-5.2 कई बेंचमार्क टेस्ट में Google के Gemini 3 Pro से बेहतर परफॉर्म करता है। इसे यूजर्स के लिए फेज्ड रोलआउट के जरिए उपलब्ध कराया जाएगा।

OpenAI ने GPT-5.2 AI मॉडल रिलीज किया एक ब्लॉग पोस्ट में, सैन फ्रांसिस्को बेस्ड AI फर्म ने लेटेस्ट AI मॉडल अपग्रेड अनाउंस किया और इसकी कैपेबिलिटीज़ के बारे में डिटेल में बताया। GPT-5.2 AI मॉडल्स (इंस्टेंट, थिंकिंग और प्रो) सबसे पहले पेड सब्सक्राइबर्स के लिए रोल आउट किए जाएंगे, जिसमें ChatGPT Go, Plus, Pro, Business और Enterprise शामिल हैं। फ्री टियर और Edu अकाउंट्स को बाद में अपडेट मिलने की उम्मीद है। खास तौर पर, पेड यूजर्स (Go को छोड़कर) अगले तीन महीनों तक लेगेसी मॉडल्स के तहत GPT-5.1 को एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद, इसे रिटायर कर दिया जाएगा।

हालांकि मेन ब्लॉग पोस्ट में Gemini 3 Pro का ज़िक्र नहीं है, OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन ने GPT-5.2 का एक मॉडल कार्ड पोस्ट किया है, जिसमें कई बेंचमार्क दिखाए गए हैं, जहां ये Google के फ्रंटियर मॉडल से बेहतर है।

GPT-5.2 में एक मेन सुधार लॉन्ग-कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग है। पहले के मॉडल्स एक सेशन में पिछले टेक्स्ट का कुछ हिस्सा याद रख सकते थे, जैसे, एक लंबा निबंध या बिजनेस रिपोर्ट की शुरुआत, लेकिन जैसे-जैसे टेक्स्ट बढ़ता गया, वे डिटेल्स का ट्रैक खो सकते थे। GPT-5.2 को लंबे इनपुट्स पर कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि ये थ्रेड खोए बिना बड़े डॉक्यूमेंट्स या लंबी चर्चाओं को समझ सके।

अपग्रेड का एक और मेन एरिया रीजनिंग और टास्क एग्जीक्यूशन है। OpenAI का कहना है कि ये मॉडल मल्टी-स्टेप टास्क को हैंडल करने में बेहतर है, जैसे स्प्रेडशीट बनाना, प्रेजेंटेशन बनाना, कोड लिखना या डीबग करना या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लॉजिकल स्टेप्स की एक सीरीज पर काम करना। असल में जीरो-शॉट रिस्पॉन्स को बेहतर बनाया गया है, जिसका मतलब है कि यूजर्स को AI को कई प्रॉम्प्ट्स और इटरेशन्स के जरिए कम बार ठीक करना होगा।

GPT-5.2 एजेंटिक टूल-कॉलिंग में भी सुधार लाता है। इसका मतलब है कि मॉडल बाहरी फंक्शन, ऐप या टूल को ज्यादा भरोसेमंद तरीके से और बेहतर इंटरनल चेक के साथ शुरू कर सकता है। जैसे- कैलेंडर एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (API) को कॉल करना, स्प्रेडशीट टूल के साथ इंटरैक्ट करना, या कोड एग्जिक्यूशन को ट्रिगर करना।

इसके अलावा, कंपनी ने मॉडल की विजन कैपेबिलिटीज में भी सुधार किया है। ये अब डैशबोर्ड, प्रोडक्ट स्क्रीनशॉट, टेक्निकल डायग्राम और विज़ुअल रिपोर्ट को बेहतर ढंग से समझ सकता है। और रोजाना इस्तेमाल के दौरान, OpenAI का दावा है कि ChatGPT में मॉडल के रिस्पॉन्स ज्यादा स्ट्रक्चर्ड, भरोसेमंद होंगे, जबकि वार्मर पर्सनैलिटी बनी रहेगी।