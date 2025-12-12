Language
    जान लें अपने ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक करने का तरीका, इमरजेंसी में आएगा काम

    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 11:30 AM (IST)

    क्रेडिट कार्ड वॉलेट में रखी एक ऐसी जरूरी चीज है। जो आपको आपके अकाउंट में पैसे न होने पर सबसे ज्यादा काम देता है। आप इससे पेमेंट कर सकते हैं और एक निश् ...और पढ़ें

    अपने ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक करने का तरीका यहां जानें। 

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्रेडिट कार्ड आपके वॉलेट में रखी सबसे जरूरी चीजों में से एक है, जो आपको कहीं भी तुरंत खर्च करने की सुविधा देता है। अगर आपको अपने अकाउंट में कोई अजीब एक्टिविटी दिख रही है या आपको अपना कार्ड नहीं मिल रहा है, तो ये चिंता की बात है। अपना क्रेडिट कार्ड खो जाना, चोरी हो जाना या अपने अकाउंट में अजीब ट्रांजैक्शन दिखना, इन सभी के लिए तुरंत कार्रवाई की जरूरत होती है। सबसे जरूरी कदम है इसे ब्लॉक करना।ताकि कोई धोखाधड़ी या अनऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शन न हो सकें। भारत के दूसरे बैंकों की तरह, ICICI बैंक भी आपके क्रेडिट कार्ड को तुरंत ब्लॉक करने के लिए कई ऑप्शन देता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस समय आपके लिए सबसे सुविधाजनक क्या है।

    आपको अपना ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड कब ब्लॉक करना चाहिए?

    नागरिकों को सलाह दी जाती है कि अगर उनका क्रेडिट कार्ड खो गया है, चोरी हो गया है, या उनके अकाउंट में कोई अनजान ट्रांजैक्शन हुआ है, तो वे अपना क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कर दें। अगर उन्होंने गलती से क्रेडिट कार्ड पिन या CVV जैसी संवेदनशील फाइनेंशियल जानकारी किसी को बता दी है, तो भी इसे ब्लॉक करने की सलाह दी जाती है। ऐसे मौके भी आ सकते हैं जब हैकर्स उनके फोन को हैक कर लें, जिसमें बैंकिंग ऐप होता है।

    ऐसे मामलों में, कार्ड को तुरंत ब्लॉक करने से फाइनेंशियल जोखिम कम होता है और ये पक्का होता है कि कोई और ट्रांजैक्शन नहीं किया जा सके। कुछ ही स्टेप्स में अपना ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन ब्लॉक करने के लिए बताए गए स्टेप्स को फॉलो करें।

    iMobile Pay ऐप का इस्तेमाल करके ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड कैसे ब्लॉक करें?

    • अपने Android या iOS डिवाइस पर iMobile Pay ऐप ओपन करें और अपने MPIN या इंटरनेट बैंकिंग क्रेडेंशियल का इस्तेमाल करके लॉग इन करें।
    • होम पेज पर Cards & Forex पर टैप करें या Card Services सेक्शन में जाएं।
    • अब, उस क्रेडिट कार्ड को चुनें जिसे आप ब्लॉक करना चाहते हैं, नीचे स्क्रॉल करें और Block Card पर टैप करें।
    • रिक्वेस्ट पूरी करने के लिए अपने सेलेक्शन को कन्फर्म करें। कार्ड सफलतापूर्वक ब्लॉक होने के बाद आपको एक SMS मिल जाएगा।

    कस्टमर केयर के जरिए ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड कैसे ब्लॉक करें?

    • अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 1800 1080 (टोल-फ्री) या +91 22 33667777 डायल करें।
    • कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से कनेक्ट होने के लिए IVR प्रॉम्प्ट को फॉलो करें और अपना क्रेडिट कार्ड ब्लॉक करने के लिए रिक्वेस्ट रजिस्टर करें।
    • मांगी गई डिटेल या सिक्योरिटी सवालों के जवाब देकर अपने क्रेडेंशियल वेरिफाई करें।
    • वेरिफाई होने के बाद, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव आपका कार्ड ब्लॉक कर देगा और इसकी कन्फर्मेशन देगा।

