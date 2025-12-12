जान लें अपने ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक करने का तरीका, इमरजेंसी में आएगा काम

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्रेडिट कार्ड आपके वॉलेट में रखी सबसे जरूरी चीजों में से एक है, जो आपको कहीं भी तुरंत खर्च करने की सुविधा देता है। अगर आपको अपने अकाउंट में कोई अजीब एक्टिविटी दिख रही है या आपको अपना कार्ड नहीं मिल रहा है, तो ये चिंता की बात है। अपना क्रेडिट कार्ड खो जाना, चोरी हो जाना या अपने अकाउंट में अजीब ट्रांजैक्शन दिखना, इन सभी के लिए तुरंत कार्रवाई की जरूरत होती है। सबसे जरूरी कदम है इसे ब्लॉक करना।ताकि कोई धोखाधड़ी या अनऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शन न हो सकें। भारत के दूसरे बैंकों की तरह, ICICI बैंक भी आपके क्रेडिट कार्ड को तुरंत ब्लॉक करने के लिए कई ऑप्शन देता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस समय आपके लिए सबसे सुविधाजनक क्या है।