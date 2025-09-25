Xiaomi ने पेश किया Android 16 बेस्ड नया HyperOS 3, जानें किस डिवाइस को कब मिलेगा नया अपडेट

Xiaomi ने सितंबर 2025 में HyperOS 3 लॉन्च किया जो Android 16 पर बेस्ड नया यूजर इंटरफेस है। इसमें HyperIsland और HyperAI जैसे AI-पावर्ड फीचर्स शामिल हैं। नए Xiaomi 17 17 Pro और 17 Pro Max में ये पहले से मिलेगा जबकि पुराने मॉडल OTA अपडेट से इसे पा सकेंगे HyperOS 3 में मल्टीटास्किंग और AI writing जैसी कई सुविधाएं हैं।

टेक्नोलॉजी डेस्क,नई दिल्ली। Xiaomi HyperOS 3 को बुधवार को चीनी स्मार्टफोन मेकर के सितंबर 2025 लॉन्च इवेंट में पेश किया गया। नया यूजर इंटरफेस Android 16 पर बनाया गया है और ये Xiaomi डिवाइसेस के लिए AI-पावर्ड फीचर्स लाता है। अपमिंग Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro और Xiaomi 17 Pro Max में HyperOS 3 पहले से मिलेगा, जबकि पुराने मॉडल OTA अपडेट के जरिए इसे पा सकेंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

HyperOS 3 में आया Brings HyperIsland और HyperAI Android 16-बेस्ड HyperOS 3 में HyperIsland पेश किया गया है, जो Apple के Dynamic Island जैसा दिखता है। नया HyperIsland जरूरी नोटिफिकेशन और लाइव एक्टिविटी सीधे होम स्क्रीन पर दिखाएगा। ये Xiaomi फोन्स पर मल्टीटास्किंग को बेहतर बनाता है। HyperIsland फोन चार्जिंग की स्पीड भी दिखाएगा।

इसमें 'dual-island' डिजाइन है, जिससे यूजर बिना स्क्रीन छोड़े ऐप्स और टास्क मैनेज कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, ऑडियो रिकॉर्ड करते समय लोग फ्लोटिंग विंडो में स्विच कर सकते हैं। ये म्यूजिक कंट्रोल, कॉल्स, चार्जिंग स्टेटस और शेड्यूल भी स्क्रीन के टॉप पर दिखाएगा।

नए Android 16-बेस्ड यूजर इंटरफेस में HyperAI फीचर्स भी हैं। इसमें AI राइटिंग टूल्स जैसे स्मार्ट स्क्रीन रिकॉग्निशन और DeepThink मोड शामिल हैं। यूज़र्स HyperAI से टेक्स्ट मैसेज और ईमेल का राइटिंग स्टाइल और टोन बदल सकते हैं। ये AI Speed Recognition भी सपोर्ट करता है, जिससे ऑडियो रिकॉर्डिंग की क्वालिटी, रियल-टाइम ट्रांसक्रिप्शन और ऑडियो फाइल से समरी जनरेट करना आसान होता है।

Xiaomi HyperAI के साथ AI Search भी पेश कर रहा है, जिससे यूजर्स सर्च रिजल्ट्स का समरी ले सकते हैं, ऑन-डिवाइस कंटेंट सर्च कर सकते हैं और AI-जेनरेटेड जवाब पा सकते हैं। HyperOS 3 में Gallery Search भी है, जो 10 कैटेगरी जैसे फूड और लैंडस्केप में किसी इमेज को ढूंढने में मदद करता है।

इसके अलावा, HyperOS 3 अपडेट में AI डायनामिक वॉलपेपर और AI सिनेमैटिक लॉक स्क्रीन भी शामिल हैं। यूजर्स अब स्टिल इमेज को डायनामिक वॉलपेपर में बदल सकते हैं। Xiaomi ने HyperOS 3 अपडेट के साथ होम स्क्रीन को भी री-डिजाइन किया है।

Xiaomi अक्टूबर से Android 16-बेस्ड HyperOS 3 अपडेट रोलआउट करेगा। नए लॉन्च हुए Xiaomi 15T Pro, Xiaomi 15T, Watch S4 (41mm) और Smart Band 10 में ये पहले से मिलेगा। अक्टूबर और नवंबर में Xiaomi 15 सीरीज, Xiaomi Mix Flip, Redmi Note 14 सीरीज, Poco F7 सीरीज़ और Poco X7 सीरीज को OTA अपडेट मिलेगा। इसके अलावा Xiaomi Pad Mini और Pad Mini 7 सीरीज को भी नवंबर तक अपडेट मिलेगा।