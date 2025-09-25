4K डिस्प्ले के साथ लॉन्च हुए Xiaomi के नए TV मॉडल्स, 144Hz तक है रिफ्रेश रेट
Xiaomi ने अपनी नई Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026 series को ग्लोबल मार्केट्स में लॉन्च किया है। ये सीरीज 55-इंच 65-इंच और 75-इंच साइज में आती है और इसमें 4K रेजोल्यूशन 144Hz रिफ्रेश रेट और 1700 निट्स ब्राइटनेस सपोर्ट दिया गया है। इसमें Google TV सपोर्ट Cortex-A73 प्रोसेसर और Dolby Atmos ऑडियो फीचर्स हैं।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Xiaomi ने बुधवार को ग्लोबल मार्केट्स में अपनी नई Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026 series को लॉन्च कर दिया। इस सीरीज को Xiaomi 15T सीरीज के साथ पेश किया गया। नए स्मार्ट TV लाइनअप 55-इंच, 65-इंच और 75-इंच डिस्प्ले वाले वेरिएंट्स शामिल हैं और सभी में 4K रेजोल्यूशन है। इसमें QD-Mini LED पैनल, 144Hz रिफ्रेश रेट और 1,700 निट्स पीक ब्राइटनेस दी गई है। ये सीरीज Google TV पर चलती है और इसमें क्वाड-कोर Cortex-A73 प्रोसेसर है, जिसे 3GB RAM के साथ पेयर किया गया है। इसमें नैरो बेजल्स और डुअल 15W स्पीकर्स दिए गए हैं, जो Dolby Atmos और Harman AudioEFX ट्यूनिंग के साथ आते हैं।
Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026 Series की कीमत
Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026 (55-inch) की कीमत EUR 699 (लगभग 77,000 रुपये) रखी गई है। वहीं, Xiaomi TV S Pro Mini LED 65 2026 की कीमत EUR 899 (लगभग 93,000 रुपये) और Xiaomi TV S Pro Mini LED 75 2026 की कीमत EUR 1,099 (लगभग 1,14,400 रुपये) रखी गई है। ये सीरीज सिर्फ डार्क ग्रे कलर में उपलब्ध है।
Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026 सीरीज के स्पेसिफिकेशन्स
Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026 series 55-इंच, 65-इंच और 75-इंच डिस्प्ले ऑप्शन्स में पेश की गई है, जिसमें 178-डिग्री व्यूइंग एंगल है। डिस्प्ले में 4K (2,160×3,840 पिक्सल्स) रेजोल्यूशन, 144Hz रिफ्रेश रेट और 120Hz MEMC (मोशन एस्टीमेशन मोशन कंपनसेशन) सपोर्ट है।
पैनल्स 94% DCI-P3 कलर गैमट कवरेज और 1700 निट्स तक की ब्राइटनेस ऑफर करते हैं। गेम बूस्ट मोड में ये 288Hz तक का रिफ्रेश रेट दे सकते हैं। सभी मॉडल्स नैरो बेजल्स के साथ आते हैं।
इस सीरीज में Dolby Vision, Dolby Atmos, HDR10+ और HLG का सपोर्ट है। इसमें Filmmaker Mode भी मिलता है। ये सीरीज Google TV पर चलती है। इसमें क्वाड-कोर Cortex-A73 प्रोसेसर, Mali-G52 MC1 GPU, 3GB RAM और 32GB स्टोरेज दी गई है।
स्पीकर्स की बात करें तो इसमें Dolby Atmos सपोर्ट और Harman AudioEFX ट्यूनिंग के साथ डुअल 15W स्पीकर्स हैं। इसमें ALLM (ऑटो लो लेटेंसी मोड), VRR (वेरिएबल रिफ्रेश रेट) और eARC (Dolby Atmos Passthrough) का सपोर्ट दिया गया है।
कनेक्टिविटी के लिए इसमें Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, डुअल-बैंड Wi-Fi शामिल हैं। इसमें तीन HDMI 2.1 पोर्ट्स, दो USB पोर्ट्स, Ethernet, ऑप्टिकल डिजिटल ऑडियो आउट, 3.5mm ऑडियो जैक और CI+ Slot दिए गए हैं।
Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026 series में Google Assistant भी मिलता है, जिससे यूजर्स वॉयस कमांड्स से TV कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें Google Cast फीचर है, जिससे यूजर्स अपने फोन या टैबलेट से डायरेक्ट मूवीज और मीडिया TV पर कास्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें Apple AirPlay और Miracast का सपोर्ट भी है।
साइज की बात करें तो 75-इंच मॉडल (बेस समेत) 1667x351x1030mm है। वहीं 65-इंच मॉडल 1444x330x902mm और 55-इंच मॉडल 1225x330x780mm का है।
