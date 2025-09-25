BSNL का 72 दिन वाला सस्ता प्लान: 2GB हाई-स्पीड डेटा, अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग भी
बीएसएनएल अपने ग्राहकों के लिए 485 रुपये का शानदार प्रीपेड प्लान लेकर आया है। इस प्लान में 72 दिनों की वैधता के साथ अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और प्रतिदिन 100 SMS की सुविधा मिलती है। यूजर्स को रोजाना 2GB हाई-स्पीड डेटा भी मिलेगा जिससे कुल 144GB डेटा का लाभ उठाया जा सकता है।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी बीएसएनएल का सिम कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो कंपनी आपके लिए एक शानदार प्रीपेड प्लान लेकर आई है जिसकी कीमत 500 रुपये से कम है। यह प्लान बिना ज्यादा पैसे खर्च किए लंबी वैधता चाहने वाले यूजर्स के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। इस प्लान में रोजाना 2GB हाई-स्पीड डेटा, अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और हर दिन 100 SMS की सुविधा मिल रही है, जो इसे रोजमर्रा के यूजर्स के लिए एक बेहतरीन प्लान बना देता है।
हाल ही में, इस सरकारी टेलीकॉम कंपनी ने अनलिमिटेड कॉलिंग, डेली डेटा लिमिट और अन्य बेनिफिट्स वाला एक 199 रुपये का रिचार्ज प्लान भी ऑफर किया था। इसके अलावा कंपनी और भी बहुत से बजट-फ्रेंडली प्लान्स ऑफर कर रही है। चलिए पहले 72 दिन वाले प्लान के बारे में जानें...
BSNL का 485 रुपये वाला प्लान
दरअसल हाल ही में BSNL ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर 485 रुपये वाले प्लान की घोषणा की है जिसमें आपको 72 दिनों की वैधता के साथ अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और हर दिन 100 SMS और 2GB डेली डेटा मिलता है। इसका मतलब है कि प्लान में आपको कुल 144GB डेटा मिल रहा है, जो ब्राउज़िंग, सोशल मीडिया, वीडियो कॉल या हल्की स्ट्रीमिंग के लिए बेस्ट है।
500 रुपये से कम में बेस्ट प्लान
देखा जाए तो 500 रुपये से कम कीमत में यह एक बेस्ट प्लान में से एक है। हालांकि एक बार डेली डेटा लिमिट खत्म होने के बाद स्पीड कम होकर 40 केबीपीएस तक कम हो जाती है। इस जबरदस्त प्लान में आपको न सिर्फ अनलिमिटेड लोकल बल्कि एसटीडी कॉलिंग भी मिल रही है। खास बात यह है कि आप बीएसएनएल की वेबसाइट या बीएसएनएल सेल्फकेयर ऐप के जरिए रिचार्ज पर 2% तक की छूट ले सकते हैं।
