    BSNL का 11 महीने वाला सस्ता प्रीपेड प्लान: डेली हाई-स्पीड 1.5GB डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 08:00 AM (IST)

    सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL अपने यूजर्स के लिए 1999 रुपये का प्रीपेड प्लान लेकर आई है। यह प्लान 330 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है जिसमें प्रतिदिन 1.5GB डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलती है। साथ ही इसमें रोजाना 100 SMS भी मिलेंगे। 15 अक्टूबर से पहले रिचार्ज करने पर BSNL वेबसाइट और SelfCare App के माध्यम से 2% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट भी पाया जा सकता है।

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को टक्कर देने के लिए सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL एक बार फिर अपने करोड़ों यूजर्स के लिए एक शानदार प्रीपेड प्लान लेकर आई है। इस बार कंपनी 330 दिन यानी लगभग 11 महीने वाला जबरदस्त प्लान लेकर आई है जिसमें न सिर्फ डेटा बल्कि अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ कई अन्य बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं।

    देखा जाए तो इस एक प्लान से आपको बार बार रिचार्ज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बता दें कि इससे पहले कंपनी ने अपने कुछ रिचार्ज प्लान्स पर डिस्काउंट देने की भी घोषणा की थी। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानें...

    BSNL का 1,999 रुपये वाला प्लान

    दरअसल बीएसएनएल ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस जबरदस्त प्लान के बारे में बताया है जिसकी कीमत 1,999 रुपये है। इस प्लान में आपको रोजाना 1.5GB डेटा हाई स्पीड डेटा मिलता है। यानी इस प्लान में आपको रोजाना के हिसाब से ठीक-ठाक डेटा मिल जाता है।

    हालांकि अगर आप एक हैवी डेटा यूजर हैं तो आपको ये डेटा थोड़ा कम लग सकता है। साथ ही इस प्लान में आपको अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा भी मिल रही है, यानी आप इस प्लान के साथ जितनी चाहे उतनी कॉलिंग का मजा ले सकते हैं।

    2% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा

    इसके अलावा इस प्लान में डेली 100SMS भेजने की सुविधा भी मिल रही है जो इसे और भी खास बना देता है। वहीं, अगर आप इस रिचार्ज प्लान को 15 अक्टूबर से पहले लेते हैं तो आपको BSNL Website और SelfCare App के जरिए 2% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल सकता है जिससे आप इस प्लान को और कम कीमत पर खरीद सकते हैं।

