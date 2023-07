Redmi 12 भारत में इस दिन होगा लॉन्च, जानें Xiaomi के सस्ते फोन की खूबियां

नई दिल्ली, टेक डेस्क। Xiaomi ने Redmi 12 के इंडिया लॉन्च की डेट कंफर्म कर दी है। Xiaomi India ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक माइक्रोसाइट लाइव की है, जो फोन की कुछ प्रमुख स्पेसिफिकेशन्स को हाइलाइट करती है। यह फोन क्रिस्टल ग्लास डिजाइन, ट्रिपल कैमरा लेआउट और सिल्वर कलर ऑप्शन में पेश किया जाएगा।

You asked and here it is, #XiaomiFans!

Introducing the perfect blend of beauty & innovation, #𝐑𝐞𝐝𝐦𝐢𝟏𝟐 with 𝒄𝒓𝒚𝒔𝒕𝒂𝒍 𝒈𝒍𝒂𝒔𝒔 𝒅𝒆𝒔𝒊𝒈𝒏 and our style icon @DishPatani.

Launching on 1st August.

Get notified: https://t.co/Nma0jKE9Ye pic.twitter.com/7bAuQ4dAW7— Redmi India (@RedmiIndia) July 10, 2023