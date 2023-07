Xiaomi के लेटेस्ट Redmi Smart Fire TV को सस्ते में खरीदने का मौका, यहां जानें ऑफर डिटेल्स

Xiaomi के प्लेटफॉर्म पर इन दिनों एनिवर्सरी सेल चल रही है। यह सेल 10 जुलाई तक लाइव रहेगी। सेल के दौरान स्मार्टफोन स्मार्ट टीवी और दूसरे प्रोडक्ट पर धमाकेदार डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप नया टीवी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये बेस्ट टाइम है। इस टीवी पर आईसीआईसीआई बैंक के कार्ड पर डिस्काउंट मिल रहा है।

Xiaomi Anniversary sale Redmi Smart Fire TV discount and sale offers.

नई दिल्ली, टेक डेस्क। Xiaomi India की भारत में अपनी 9वीं एनिवर्सरी सेलेब्रेट कर रहा है। इस मौके पर चल रही एनिवर्सरी सेल के दौरान कंपनी यूजर्स को दमदार डील्स और डिस्काउंट ऑफर दे रही है। अगर आप अपने घर के पुराने टीवी को अपग्रेड करने की तैयारी कर रहे हैं तो यह बेस्ट टाइम है। शाओमी की वेबसाइट पर यह सेल 10 जुलाई तक चलेगी। यहां हम आपको Redmi Smart Fire टीवी पर मिल रहे डिस्काउंट के बारे में डिटेल में जानकारी दे रहे हैं। Redmi Smart Fire TV: कीमत और ऑफर्स रेडमी के इस टीवी की कीमत 13,999 रुपये है, जिसे सेल के दौरान 11,499 रुपये के डिस्काउंटेड कीमत में खरीदा जा सकता है। सेल के दौरान ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड पर 1250 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट और 500 रुपये का एडिशनल डिस्काउंट मिल रहा है। इस टीवी को सेल ऑफर्स के साथ 9,749 रुपये की कीमत में खरीदा जा सकता है। इस तरह इस टीवी पर कुल 4,250 रुपये का धमाकेदार डिस्काउंट मिल रहा है। Redmi Smart Fire TV: स्पेसिफिकेशन और फीचर्स रेडमी का यह Fire TV 32 इंच के HD 60Hz डिस्प्ले के साथ आता है, जिसका रेज्यूलेशन 1366 x 768 पिक्सल है। इस टीवी का व्यूविंग एंगल 178 डिग्री है, जो Vivid Picture Engine सपोर्ट के साथ आता है। रेडमी का यह टीवी Alexa सपोर्ट के साथ आता है, जिसमें प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, अमेजन म्यूजिक सपोर्ट के साथ आता है। Redmi Smart Fire TV में क्वाड कोर Cortex A35 CPU दिया गया है। इसके साथ ही ग्राफिक्स सपोर्ट के लिए Mali G31 MP2 GPU दिया गया है। इस टीवी में 1GB की रैम और 8GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो यह टीवी Fire OS 7 पर रन करता है। Xiaomi का दावा है कि इसके ऐप स्टोर में 12,000 ऐप्स का सपोर्ट मिलता है। इसके साथ ही टीवी में पेरेंटल कंट्रोल, डेटा मॉनीटरिंग और स्मार्ट होम कंट्रोल हब जैसे फीचर्स मिलते हैं। इस टीवी में 20W का स्पीकर मिलता है, जो Dolby Audio, DTS Virtual:X और DTS-HD सपोर्ट करता है। कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें Airplay, Miracast, Bluetooth 5.0 और Dual Band Wi-Fi का सपोर्ट दिया गया है। इस टीवी में दो USB 2.0 और HDMI और Ethernet, AV, 3.5mm ऑडियो जैक दिया गया है।

Edited By: Subhash Gariya