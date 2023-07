स्मार्टफोन से लेकर टैबलेट तक इन प्रोडक्ट पर मिल रही 75 फीसद तक छूट, जानें कहां चल रहा ऑफर

Xiaomi Anniversary Sale भारत में Xiaomi को नौ साल हो गए हैं। इस अवसर का जश्न मनाने के लिए कंपनी अपने प्रोडक्ट पर कई तरह की छूट और ऑफर दे रही है। ऑफर पहले से ही कंपनी की वेबसाइट पर लाइव हैं और 10 जुलाई तक चलेंगे। सेल के दौरान Xiaomi 12 Pro हैंडसेट को कीमत में भारी छूट मिली है। (फोटो-जागरण)

Xiaomi is celebrating its ninth anniversary in India discounts going up to 75 percent are available on select products

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, टेक डेस्क। Xiaomi भारत में अपनी नौवीं सालगिरह मना रही है। जश्न के हिस्से के रूप में, स्मार्टफोन निर्माता ने 'Xiaomi 9वीं सालगिरह की सेल' की घोषणा की है। छह दिवसीय सेल 5 जुलाई से शुरू है और कल यानी 10 जुलाई तक चलेगा। फोन, टीवी और स्मार्ट होम डिवाइस सहित विभिन्न श्रेणियों में Xiaomi के चुनिंदा प्रोडक्ट पर 75% तक की छूट उपलब्ध है। Xiaomi Mi एक्सटेंडेड वारंटी, Mi स्क्रीन प्रोटेक्ट और Mi कम्प्लीट प्रोटेक्ट जैसे सभी डिवाइस केयर प्लान पर 25% की छूट भी दे रहा है। इसके अलावा, आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड धारक और क्रेडिट ईएमआई 8000 रुपये तक की अतिरिक्त तत्काल छूट का भी लाभ उठा सकते हैं। Xiaomi 13 Pro पर मिल रहा बंपर डिस्काउंट भारत में शाओमी द्वारा पेश किया जाने वाला मौजूदा फ्लैगशिप डिवाइस 79,999 रुपये में पेश किया गया है। अगर आप ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको 8,000 रुपये की छूट मिलेगी। जिन यूजर्स के पास Xiaomi या Redmi डिवाइस है, वे अपने पुराने डिवाइस को 10,000 रुपये तक के एक्सचेंज बोनस के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। अन्य ब्रांड के स्मार्टफोन पर 8,000 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस मिलता है। Xiaomi 12 Pro पर डिस्काउंट Xiaomi 12 Pro की कीमत में सेल के दौरान कटौती की गई है और इसकी कीमत 39,999 रुपये है। लॉन्च के वक्त डिवाइस की कीमत 62,999 रुपये थी। सेल अवधि के दौरान यूजर्स को स्मार्टफोन पर एक्सचेंज बोनस भी मिलता है। Xiaomi Note 12 5G पर डिस्काउंट सेल के दौरान Note 12 5G 16,999 रुपये में उपलब्ध है। यदि आपके पास आईसीआईसीआई या एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड है, तो आपको उत्पाद पर 2,000 रुपये की छूट मिलेगी। पुराने Xiaomi या Redmi डिवाइस को एक्सचेंज करने पर यूजर्स को डिवाइस पर 2,000 का एक्सचेंज बोनस भी मिल सकता है। Redmi 12C पर डिस्काउंट इसे 8999 रुपये में लॉन्च किया गया था, हालांकि बिक्री के दौरान उपयोगकर्ता डिवाइस को 8499 रुपये में खरीद सकते हैं। 4GB रैम + 64GB स्टोरेज वैरिएंट पर 600 रुपये की फ्लैट छूट मिलती है और यह डिवाइस को रुपये में अधिक किफायती बनाता है। 7899. Xiaomi Pad 6 पर डिस्काउंट Xiaomi Pad 6 अब 24,999 रुपये में उपलब्ध है। सेल के दौरान इस पर 15,000 रुपये का डिस्काउंट मिलता है। टैबलेट को 39,999 रुपये में लॉन्च किया गया था। Redmi Buds 4 active: रेडमी बड्स 4 एक्टिव की कीमत सेल के दौरान 1299 रुपये है। सेल के दौरान ईयरबड्स पर 1700 रुपये की छूट मिल रही है।

Edited By: Anand Pandey