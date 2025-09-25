Xiaomi ने लॉन्च किया शानदार टैबलेट: 8.8-इंच की डिस्प्ले और 7,500mAh की बैटरी भी

श्याओमी ने Xiaomi Pad Mini टैबलेट लॉन्च किया है। इसमें 8.8 इंच का डिस्प्ले और मीडियाटेक चिपसेट है। बेस वेरिएंट की कीमत लगभग 37000 रुपये से शुरू होती है जिसमें 8GB रैम और 256GB स्टोरेज है। यह पर्पल और ग्रे रंग में उपलब्ध है। इस टैबलेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स का सपोर्ट मिलता है। इसमें 13-मेगापिक्सल का रियर और 8-मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। चीन की टेक दिग्गज कंपनी ने एक और कॉम्पैक्ट टैबलेट लॉन्च कर दिया है जिसे कंपनी ने Xiaomi Pad Mini के नाम से पेश किया है। कंपनी ने सितंबर 2025 लॉन्च इवेंट के दौरान इस शानदार टैबलेट को लॉन्च किया है। Xiaomi Pad Mini ही नहीं कंपनी ने Redmi Pad 2 Pro, Xiaomi 15T और Xiaomi 15T Pro को भी पेश कर दिया है। इस टैबलेट में आपको 8.8 इंच का बड़ा डिस्प्ले और मीडियाटेक का पावरफुल चिपसेट मिलता है। चलिए जानें इसकी कीमत और फीचर्स...

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Xiaomi Pad Mini की कितनी है कीमत? Xiaomi Pad Mini के बेस वेरिएंट की कीमत $429 यानी लगभग 37,000 रुपये से शुरू होती है जिसमें आपको 8GB तक रैम और 256GB स्टोरेज देखने को मिलती है। यह टैबलेट पर्पल और ग्रे कलर में पेश किया गया है। आप इस टैबलेट के साथ न सिर्फ Xiaomi Focus Pen या Redmi Smart Pen स्टाइलस बल्कि Xiaomi Pad Mini कवर भी खरीद सकते हैं जिससे आप इस टैबलेट को एक मिनी लैपटॉप में भी बदल सकते हैं।

Xiaomi Pad Mini के स्पेसिफिकेशन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो Xiaomi के इस टैबलेट में आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स का सपोर्ट मिलता है, जो Xiaomi के HyperAI के साथ आते हैं। साथ ही इस टैब में आपको 8.8-इंच का 3K डिस्प्ले भी मिल रहा है। टैबलेट 165Hz तक का रिफ्रेश रेट ऑफर कर रहा है।

टैबलेट की डिस्प्ले को TÜV रीनलैंड से लो ब्लू लाइट, फ्लिकर फ्री और सर्कैडियन फ्रेंडली सर्टिफिकेशन भी मिला हुआ है। इस नए टैबलेट में आपको दमदार 3nm मीडियाटेक 9400+ चिपसेट भी मिल रहा है। साथ ही टैबलेट में 12GB तक LPDDR5X रैम और 512GB तक UFS 4.1 इंटरनल स्टोरेज दी गई है।