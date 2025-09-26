9200mAh की बड़ी बैटरी के साथ लॉन्च हुए Xiaomi के दो नए टैबलेट्स, इतनी है कीमत

Xiaomi ने अपने नए टैबलेट्स Xiaomi Pad 8 और Xiaomi Pad 8 Pro को चीन में Xiaomi 17 सीरीज के साथ लॉन्च कर दिया है। दोनों टैबलेट्स 11.2-inch 3.2K डिस्प्ले हाई-रिफ्रेश-रेट और Snapdragon चिपसेट्स के साथ आते हैं। Pro वर्जन में Snapdragon 8 Elite चिपसेट और 67W फास्ट चार्जिंग है।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Xiaomi Pad 8 और Xiaomi Pad 8 Pro को चीन में गुरुवार को Xiaomi 17 सीरीज स्मार्टफोन्स के साथ लॉन्च किया गया। नए टैबलेट्स पिछले साल के Xiaomi Pad 7 लाइनअप को रिप्लेस करते हैं और ये Snapdragon चिपसेट्स से लैस हैं। इनमें 11.2-इंच स्क्रीन दी गई है जिसमें 144Hz रिफ्रेश रेट और 3.2K रेजोल्यूशन है। ये Android 16 बेस्ड HyperOS 3 इंटरफेस पर चलते हैं। स्टैंडर्ड मॉडल Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर पर रन करता है, जबकि Xiaomi Pad 8 Pro में Snapdragon 8 Elite चिपसेट दिया गया है। दोनों टैबलेट्स में 9,200mAh बैटरी है जो 67W चार्जिंग सपोर्ट करती है।

Xiaomi Pad 8 और Xiaomi Pad 8 Pro की कीमत Xiaomi Pad 8 Pro की कीमत CNY 2,999 (लगभग 34,500 रुपये) से शुरू होती है जो 8GB + 128GB वेरिएंट के लिए है। वहीं, 8GB + 256GB वेरिएंट के लिए इसकी कीमत CNY 3,099 (लगभग 38,000 रुपये), 12GB 256GB वेरिएंट के लिए CNY 3,399 (लगभग 42,700 रुपये), 12GB + 512GB वेरिएंट के लिए CNY 3,699 (लगभग 46,000 रुपये) और 16GB + 512GB वेरिएंट के लिए CNY 3,899 (लगभग 48,000 रुपये) है।

Xiaomi Pad 8 Pro के Soft Light Edition की कीमत 12GB + 256GB मॉडल के लिए CNY 3,599 (लगभग 44,600 रुपये) से शुरू होती है। वहीं, 12GB + 512GB और 16GB + 512GB वेरिएंट्स की कीमत क्रमशः CNY 3,899 (लगभग 48,600 रुपये) और CNY 4,099 (लगभग 51,600 रुपये) रखी गई है।

वहीं Xiaomi Pad 8 की कीमत CNY 2,199 (लगभग 27,500 रुपये) से शुरू होती है जो 8GB + 128GB वेरिएंट के लिए है। इसी तरह 8GB + 256GB वेरिएंट की कीमत CNY 2,699 (लगभग 27,700 रुपये) और 12GB + 256GB वेरिएंट की कीमत CNY 2,799 (लगभग 30,600 रुपये) रखी गई है।

Xiaomi Pad 8 का Soft Light Edition 8GB + 256GB और 12GB + 256GB वर्जन में आता है जिनकी कीमत क्रमशः CNY 2,699 (33,580 रुपये) और CNY 2,999 (37,317 रुपये) रखी गई है। Xiaomi Pad 8 Pro के स्पेसिफिकेशन्स Xiaomi Pad 8 Pro HyperOS 3 पर रन करता है और इसमें 11.2-inch 3.2K (2,136x3,200 pixels) LCD डिस्प्ले है। स्क्रीन में 345ppi पिक्सल डेंसिटी, 144Hz रिफ्रेश रेट और 800 nits पीक ब्राइटनेस मिलती है। इसमें लो ब्लू लाइट एमिशन के लिए TÜV Rheinland सर्टिफिकेशन भी है।