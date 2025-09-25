Qualcomm के पावरफुल प्रोसेसर और Leica कैमरे के साथ लॉन्च हुआ Xiaomi 17, इतनी है कीमत

Xiaomi ने चीन में अपना नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन Xiaomi 17 लॉन्च कर दिया है। ये स्मार्टफोन Qualcomm के लेटेस्ट Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट से लैस है और इसमें Leica द्वारा ट्यून किया हुआ ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है। फोन में 1.18mm पतले बेजल्स 6.3-इंच OLED डिस्प्ले और 7000mAh बैटरी के साथ 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। चीनी स्मार्टफोन मेकर Xiaomi ने गुरुवार को अपने लेटेस्ट हार्डवेयर लॉन्च इवेंट में Xiaomi 17 को लॉन्च किया। नया फोन Qualcomm के फ्लैगशिप Snapdragon चिपसेट से लै, है, जिसे बुधवार को Snapdragon Summit 2025 में अनवील किया गया था। इसमें तीन Leica-ट्यून किए गए रियर कैमरे भी हैं। Xiaomi 17 में 1.18mm पतले बेजल्स हैं और इसका वजन लगभग 191 ग्राम है। कंपनी ने अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन लाइनअप में Xiaomi 17 Pro और Xiaomi 17 Pro Max भी लॉन्च किए। स्टैंडर्ड Xiaomi 17, पिछले साल के Xiaomi 15 मॉडल का सक्सेसर है और इसमें Pro मॉडल्स में मिलने वाला सेकेंडरी रियर डिस्प्ले नहीं है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Xiaomi 17 की कीमत और उपलब्धता Xiaomi 17 की कीमत CNY 4,499 (लगभग 56,000 रुपये) से शुरू होती है, जिसमें 12GB RAM + 256GB स्टोरेज वाला बेस वेरिएंट है। टॉप-ऑफ-द-लाइन वेरिएंट्स 12GB RAM + 512GB स्टोरेज और 16GB RAM + 512GB स्टोरेज के साथ आते हैं, जिनकी कीमत CNY 4,799 (लगभग 60,000 रुपये) और CNY 4,999 (लगभग 62,000 रुपये) है।

चीनी स्मार्टफोन मेकर का ये नया हैंडसेट, Xiaomi 17, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट और पिंक कलर ऑप्शन्स में ऑफर किया गया है। चीन में ग्राहक कंपनी के ऑनलाइन स्टोर से नया फोन खरीद सकते हैं। Xiaomi 17 के स्पेसिफिकेशन्स Xiaomi 17 Android 16-बेस्ड HyperOS 3 पर चलता है, जिसमें कंपनी का नया AI टूल्स सूट HyperAI दिया गया है। इसमें 6.3-इंच 1.5K (2,656x1,220 पिक्सल) OLED डिस्प्ले है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट, 300Hz टच सैंपलिंग रेट और 3,500 निट्स पीक ब्राइटनेस सपोर्ट करता है। स्क्रीन का आस्पेक्ट रेशियो 19.6:9 है और इसमें DCI-P3 कलर गैमट, HDR 10+, HDR Vivid और Dolby Vision सपोर्ट है। डिस्प्ले के बेजल्स 1.18mm पतले हैं।

ये फोन नए 3nm ऑक्टा-कोर Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट से लैस है, जो एक अनस्पेसिफाइड Adreno GPU, 16GB तक LPDDR5X RAM और 512GB तक UFS 4.1 इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। ये प्रोसेसर 4.6GHz की पीक क्लॉक स्पीड डिलीवर कर सकता है। इसमें Qualcomm AI Engine भी है, जो HyperAI टूल्स को चलाने में मदद करता है।

फोटोग्राफी के लिए इसमें Leica द्वारा ट्यून किया हुआ ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 50MP प्राइमरी सेंसर (f/1.67 अपर्चर, 23mm फोकल लेंथ), 50MP टेलीफोटो लेंस (f/2.0) और 50MP अल्ट्रावाइड-एंगल सेंसर (f/2.4 अपर्चर, 102-डिग्री फील्ड ऑफ व्यू) शामिल है। फ्रंट में 50MP सेल्फी कैमरा है (f/2.2 अपर्चर, 90-डिग्री फील्ड ऑफ व्यू)। Xiaomi 17 के रियर कैमरे 8K वीडियो 30fps पर और 4K वीडियो 60fps तक रिकॉर्ड कर सकते हैं।