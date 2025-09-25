200MP कैमरा और लेटेस्ट स्नैपड्रैगन चिपसेट वाले 5G फोन्स, iPhone जैसा मिलेगा खास कंट्रोल बटन भी

हॉनर जल्द ही Magic 8 सीरीज लॉन्च करने की तैयारी में है जिसमें 200-मेगापिक्सल का कैमरा और स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेनरेशन 5 चिपसेट होगा। Honor Magic 8 सीरीज में स्टैंडर्ड मिनी प्रो और मैक्स मॉडल शामिल हो सकते हैं। लीक हुई तस्वीरों से पता चलता है कि फोन में पतले बेजेल्स और मेटल फ्रेम होंगे। इसमें iPhone 16 जैसा कैमरा कंट्रोल बटन भी मिल सकता है।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। हॉनर जल्द ही अपने फ्लैगशिप फोन लॉन्च करने की तैयारी में है। जी हां, कंपनी जल्द ही Honor Magic 8 सीरीज पेश करने वाली है जिसके कैमरा कॉन्फ़िगरेशन और लॉन्च टाइमलाइन पहले ही सामने आ गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि यह फोन अक्टूबर में 200-मेगापिक्सल के रियर कैमरे के साथ पेश किए जा सकते हैं। इतना ही नहीं कंपनी ने हैंडसेट के कुछ स्पेसिफिकेशन भी कन्फर्म कर दिए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कंपनी का कहना है कि इस फोन में क्वालकॉम का सबसे पावरफुल स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेनरेशन 5 चिपसेट देखने को मिलने वाला है। हालिया रिपोर्ट से पता चलता है कि Honor Magic 8 सीरीज में स्टैंडर्ड Magic 8, Magic 8 Mini, Magic 8 Pro और Magic 8 Max शामिल हो सकते हैं। वहीं, Honor Magic 8 का डिजाइन भी लॉन्च से पहले ही सामने आ गया है। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं...

फ्लैगशिप चिप से होगा लैस क्वालकॉम ने जैसे ही स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेनरेशन 5 चिपसेट को पेश किया इसके कुछ ही देर बाद चीनी स्मार्टफोन कंपनी ने भी अपने Honor Magic 8 सीरीज की घोषणा कर दी और फोन के इस फ्लैगशिप चिप से लैस होने की बात कही। हालांकि स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेनरेशन 5 के साथ चीन में लॉन्च होने वाला पहला डिवाइस नहीं होगा। गुरुवार को चीन में Xiaomi 17 सीरीज स्मार्टफोन लॉन्च हो रहे हैं जो Honor के आगामी डिवाइस को टक्कर देंगे।