    200MP कैमरा और लेटेस्ट स्नैपड्रैगन चिपसेट वाले 5G फोन्स, iPhone जैसा मिलेगा खास कंट्रोल बटन भी

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 05:00 PM (IST)

    हॉनर जल्द ही Magic 8 सीरीज लॉन्च करने की तैयारी में है जिसमें 200-मेगापिक्सल का कैमरा और स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेनरेशन 5 चिपसेट होगा। Honor Magic 8 सीरीज में स्टैंडर्ड मिनी प्रो और मैक्स मॉडल शामिल हो सकते हैं। लीक हुई तस्वीरों से पता चलता है कि फोन में पतले बेजेल्स और मेटल फ्रेम होंगे। इसमें iPhone 16 जैसा कैमरा कंट्रोल बटन भी मिल सकता है।

    200MP कैमरा और स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट वाले 5G फोन्स

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। हॉनर जल्द ही अपने फ्लैगशिप फोन लॉन्च करने की तैयारी में है। जी हां, कंपनी जल्द ही Honor Magic 8 सीरीज पेश करने वाली है जिसके कैमरा कॉन्फ़िगरेशन और लॉन्च टाइमलाइन पहले ही सामने आ गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि यह फोन अक्टूबर में 200-मेगापिक्सल के रियर कैमरे के साथ पेश किए जा सकते हैं। इतना ही नहीं कंपनी ने हैंडसेट के कुछ स्पेसिफिकेशन भी कन्फर्म कर दिए हैं।

    कंपनी का कहना है कि इस फोन में क्वालकॉम का सबसे पावरफुल स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेनरेशन 5 चिपसेट देखने को मिलने वाला है। हालिया रिपोर्ट से पता चलता है कि Honor Magic 8 सीरीज में स्टैंडर्ड Magic 8, Magic 8 Mini, Magic 8 Pro और Magic 8 Max शामिल हो सकते हैं। वहीं, Honor Magic 8 का डिजाइन भी लॉन्च से पहले ही सामने आ गया है। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं...

    फ्लैगशिप चिप से होगा लैस

    क्वालकॉम ने जैसे ही स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेनरेशन 5 चिपसेट को पेश किया इसके कुछ ही देर बाद चीनी स्मार्टफोन कंपनी ने भी अपने Honor Magic 8 सीरीज की घोषणा कर दी और फोन के इस फ्लैगशिप चिप से लैस होने की बात कही। हालांकि स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेनरेशन 5 के साथ चीन में लॉन्च होने वाला पहला डिवाइस नहीं होगा। गुरुवार को चीन में Xiaomi 17 सीरीज स्मार्टफोन लॉन्च हो रहे हैं जो Honor के आगामी डिवाइस को टक्कर देंगे।

    कैसे होगा फोन का डिजाइन

    रिपोर्ट्स में सामने आई तस्वीरों से पता चलता है कि Honor Magic 8 सीरीज के डिवाइस में पतले बेजेल्स और मेटल फ्रेम देखने को मिल सकता है। फोन के दाईं ओर पावर बटन और वॉल्यूम कंट्रोल बटन देखने को मिलने वाला है। खास बात यह है कि एक तस्वीर में फ्रेम के अंदर एक खास बटन भी दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि इस फोन में Apple के कैमरा कंट्रोल जैसा ही एक बटन मिल सकता है जिसे सबसे पहले iPhone 16 सीरीज के साथ पेश किया गया था।  

