Android 16 वाला HyperOS 3 हुआ लॉन्च, Xiaomi, Poco और Redmi के इन डिवाइस को मिलेगा अपडेट

Xiaomi ने अपना लेटेस्ट सॉफ्टवेयर HyperOS 3 लॉन्च कर दिया है जो Android 16 पर आधारित है। यह अपडेट अक्टूबर नवंबर और दिसंबर में Xiaomi Redmi और POCO के विभिन्न स्मार्टफोन्स टैबलेट्स और वियरेबल्स के लिए जारी किया जाएगा। HyperOS 3 अपडेट में HyperIsland फीचर नोटिफिकेशन हाइलाइट्स लाइव एक्टिविटी चेक और HyperAI सूट जैसे फीचर्स मिलेंगे।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी Xiaomi ने अपना लेटेस्ट सॉफ्टवेयर HyperOS 3 लॉन्च कर दिया है। शाओमी का यह ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड 16 पर आधारित है। स्मार्टफोन मेकर कंपनी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इस सॉफ्टवेयर अपडेट के ग्लोबल रिलीज की टाइम लाइन शेयर की है। यहां हम आपको शाओमी के लेटेस्ट Android 16 पर आधारित HyperOS 3 Update किस-किस स्मार्टफोन के लिए कब जारी होगा और इसके फीचर्स के बारे में डिटेल में जानकारी दे रहे हैं।

अक्टूबर में किन डिवाइस को मिलेगा HyperOS 3 अपडेट Xiaomi स्मार्टफोन: Xiaomi 15T Pro, Xiaomi 15T, Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 15, Xiaomi MIX Flip

Xiaomi 15T Pro, Xiaomi 15T, Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 15, Xiaomi MIX Flip Redmi स्मार्टफोन: Redmi Note 14 Pro Plus 5G, Redmi Note 14 Pro 5G, Redmi Note 14 Pro, Redmi Note 14

Redmi Note 14 Pro Plus 5G, Redmi Note 14 Pro 5G, Redmi Note 14 Pro, Redmi Note 14 POCO स्मार्टफोन: POCO F7 Ultra, POCO F7 Pro, POCO F7, POCO X7 Pro Iron Man Edition, POCO X7 Pro, POCO X7

POCO F7 Ultra, POCO F7 Pro, POCO F7, POCO X7 Pro Iron Man Edition, POCO X7 Pro, POCO X7 टैबलेट: Xiaomi Pad Mini, Xiaomi Pad 7 Pro, Xiaomi Pad 7

Xiaomi Pad Mini, Xiaomi Pad 7 Pro, Xiaomi Pad 7 वीयरेबल्स: Xiaomi Watch S4 41mm (Available now), Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition (Available now), Xiaomi Smart Band 10 Ceramic Edition, Xiaomi Smart Band 10 नवंबर में किन डिवाइस को मिलेगा HyperOS 3 अपडेट Xiaomi स्मार्टफोन: Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 14, Xiaomi 14T Pro, Xiaomi 14T

Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 14, Xiaomi 14T Pro, Xiaomi 14T Redmi स्मार्टफोन: Redmi Note 13 Pro, Redmi 15, Redmi 14C, Redmi 13, Redmi 13x

Redmi Note 13 Pro, Redmi 15, Redmi 14C, Redmi 13, Redmi 13x POCO स्मार्टफोन: POCO F6 Pro, POCO F6, POCO X6 Pro, POCO M7, POCO M6 Pro, POCO M6, POCO C75

POCO F6 Pro, POCO F6, POCO X6 Pro, POCO M7, POCO M6 Pro, POCO M6, POCO C75 टैबलेट: Xiaomi Pad 6S Pro 12.4, Redmi Pad 2 Pro 5G, Redmi Pad 2 Pro, Redmi Pad 2 4G, Redmi Pad 2 दिसंबर में किन डिवाइस को मिलेगा HyperOS 3 अपडेट Xiaomi स्मार्टफोन: Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13, Xiaomi 13T Pro, Xiaomi 13T, Xiaomi 13 Lite, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12, Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13, Xiaomi 13T Pro, Xiaomi 13T, Xiaomi 13 Lite, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12, Xiaomi 12T Pro POCO स्मार्टफोन: POCO F5 Pro, POCO F5, POCO X6, POCO M7 Pro 5G, POCO C85

POCO F5 Pro, POCO F5, POCO X6, POCO M7 Pro 5G, POCO C85 Redmi स्मार्टफोन: Redmi Note 14 5G, Redmi Note 14S, Redmi Note 13 Pro+ 5G, Redmi Note 13 Pro 5G, Redmi Note 13 5G, Redmi Note 13 5G, Redmi 15 5G, Redmi 15C 5G, Redmi 15C

Redmi Note 14 5G, Redmi Note 14S, Redmi Note 13 Pro+ 5G, Redmi Note 13 Pro 5G, Redmi Note 13 5G, Redmi Note 13 5G, Redmi 15 5G, Redmi 15C 5G, Redmi 15C टैबलेट: Redmi Pad Pro 5G, Redmi Pad Pro, Redmi Pad SE 8.7 4G, Redmi Pad SE 8.7, POCO Pad Xiaomi HyperOS 3 के फीचर्स

HyperOS 3 अपडेट में शाओमी यूजर्स को एपल के डायनमिक आईलैंड जैसा HyperIsland फीचर मिलेगा। इसके साथ ही यूजर्स को प्रमुख नोटिफिकेशन के हाईलाइट मिलेगी। इसके साथ ही यूजर्स होम स्क्रीन पर ही लाइव एक्टिविटी चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही यूजर्स रियल-टाइम डिवाइस इन्फॉर्ममेशन में चार्जिंग स्पीड भी चेक कर सकते हैं।