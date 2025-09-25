Xiaomi के दो नए स्मार्टफोन हुए लॉन्च, बैक में भी है डिस्प्ले, जानें कीमत

Xiaomi ने चीन में Xiaomi 17 Pro और Xiaomi 17 Pro Max स्मार्टफोन लॉन्च कर दिए हैं। ये दोनों फ्लैगशिप मॉडल Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर से लैस हैं और Android 16-बेस्ड HyperOS 3 पर चलते हैं। खास बात ये है कि इन फोन्स में Leica का ट्यून किया कैमरा सेटअप और पीछे सेकेंडरी डिस्प्ले मिलता है। आइए जानते हैं बाकी डिटेल।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Xiaomi 17 Pro और Xiaomi 17 Pro Max गुरुवार को चीन में स्टैंडर्ड Xiaomi 17 हैंडसेट के साथ लॉन्च किए गए। ये लाइनअप Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर और Android 16-बेस्ड HyperOS 3 के साथ आता है। Pro मॉडल्स में रियर कैमरा मॉड्यूल के चारों ओर सेकेंडरी डिस्प्ले दिया गया है। फोन Leica-ट्यून ट्रिपल रियर कैमरा यूनिट्स के साथ आते हैं। टॉप-ऑफ-द-लाइन Xiaomi 17 Pro Max में 2K डिस्प्ले और 100W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है।

Xiaomi 17 Pro Max और Xiaomi 17 Pro की कीमत Xiaomi 17 Pro Max की शुरुआती कीमत चीन में CNY 5,999 (लगभग 74,700 रुपये) है, जिसमें 12GB + 512GB ऑप्शन शामिल है। 16GB + 512GB और 16GB + 1TB वेरिएंट्स की कीमत क्रमशः CNY 6,299 (लगभग 78,500 रुपये) और CNY 6,999 (लगभग 87,200 रुपये) रखी गई है।

वहीं, Xiaomi 17 Pro की शुरुआती कीमत CNY 4,999 (लगभग 62,300 रुपये) है, जिसमें 12GB + 256GB कॉन्फिगरेशन है। इसके 12GB + 512GB, 16GB + 512GB और 16GB + 1TB वेरिएंट्स की कीमत CNY 5,299 (लगभग 66,000 रुपये), CNY 5,599 (लगभग 69,700 रुपये) और CNY 5,999 (लगभग 74,700 रुपये) रखी गई है। Pro मॉडल्स ब्लैक, कोल्ड स्मोक पर्पल, फॉरेस्ट ग्रीन और व्हाइट कलर ऑप्शन्स में सेल किए जाएंगे।

Xiaomi 17 Pro Max और Xiaomi 17 Pro के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स Xiaomi 17 Pro Max और Xiaomi 17 Pro में क्रमशः 6.9-इंच और 6.3-इंच मेन डिस्प्ले दिए गए हैं। Pro Max वेरिएंट 2K रेजोल्यूशन और Xiaomi Dragon Crystal Glass प्रोटेक्शन के साथ आता है। स्मार्टफोन्स में बैक में सेकेंडरी M10 डिस्प्ले है, जिसमें 3,500 निट्स ब्राइटनेस मिलती है। इसका इस्तेमाल अलार्म सेट करने, AI पोर्ट्रेट्स, AI पेट्स और दूसरे फीचर्स के लिए किया जा सकता है।

'Magic Back Screen' की मदद से यूजर्स रियर मेन कैमरा से सेल्फी ले सकते हैं और दूसरों द्वारा ली गई शॉट्स का प्रीव्यू कर सकते हैं। नया 'Post-it Notes' फीचर उन्हें सिर्फ एक टैप में बैक स्क्रीन पर जरूरी इंफॉर्मेशन पिन करने भी देगा। एक एडिशनल केस लगाने पर ये फोन हैंडहेल्ड गेम कंसोल में भी बदल सकता है।

Xiaomi 17 Pro हैंडसेट्स Qualcomm के 3nm Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट से लैस हैं, जो 16GB तक RAM और 1TB तक स्टोरेज के साथ आते हैं। ये Android 16-बेस्ड HyperOS 3 पर चलते हैं, जिसमें Dynamic Island जैसा HyperIsland फीचर दिया गया है।

फोटोग्राफी के लिए Xiaomi 17 Pro Max और Xiaomi 17 Pro में Leica-ट्यून ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है। दोनों फोन्स में 50MP प्राइमरी Light Hunter 950L सेंसर, 50MP अल्ट्रावाइड शूटर और 50MP पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस (5x ऑप्टिकल जूम सपोर्ट के साथ) दिया गया है। फ्रंट में 50MP कैमरा सेल्फी और वीडियो कॉल्स के लिए है।