Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Xiaomi 17 Ultra आज होगा लॉन्च, मिलेगा Leica ट्यून्ड कैमरा; जानें संभावित कीमत

    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 01:14 PM (IST)

    Xiaomi 17 Ultra को आज यानी 25 दिसंबर को चीन में लॉन्च किया जाएगा। ये Xiaomi 17 series के टॉप-ऑप-द-लाइन मॉडल के तौर पर आ सकता है। इस सीरीज में पहले से ...और पढ़ें

    Hero Image

    Xiaomi 17 Ultra को चीन में आज लॉन्च किया जाएगा। 

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Xiaomi 17 Ultra आज यानी 25 दिसंबर को चीन में लॉन्च होने वाला है। उम्मीद है कि ये Xiaomi 17 सीरीज के टॉप-ऑफ-द-लाइन मॉडल के तौर पर आएगा, जिसमें पहले से ही Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro, और Xiaomi 17 Pro Max शामिल हैं। कंपनी लॉन्च से पहले के दिनों में स्मार्टफोन के बारे में कई डिटेल्स बता चुकी है। Xiaomi 17 Ultra के Leica-ट्यून्ड ट्रिपल रियर कैमरा सिस्टम के साथ आने की पुष्टि भी हो गई है। लॉन्च से पहले Xiaomi 17 Ultra के बारे में आइए जानते हैं डिटेल।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Xiaomi 17 Ultra लॉन्च डिटेल्स

    Xiaomi 17 Ultra आज चीन में शाम 7 बजे लोकल टाइम (शाम 4:30 बजे IST) पर लॉन्च होगा। इसे Xiaomi x Leica इमेजिंग स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन अपग्रेड इवेंट में पेश किया जाएगा। कंपनी चीनी माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म Weibo पर Xiaomi 17 Ultra लॉन्च के लिए एक लाइवस्ट्रीम होस्ट करेगी।

    Xiaomi 17 Ultra की संभावित कीमत

    रिपोर्ट्स के मुताबिक, Xiaomi 17 Ultra की कीमत चीन में Xiaomi 15 Ultra के समान होगी। बता दें, Xiaomi 15 Ultra की शुरुआती कीमत 12GB + 256GB RAM और स्टोरेज वेरिएंट के लिए CNY 6,499 (लगभग 78,000 रुपये) थी, जबकि टॉप-एंड 16GB + 1TB कॉन्फिगरेशन की कीमत CNY 7,799 (लगभग 93,000 रुपये) रखी गई थी।

    हालांकि, Xiaomi ने अभी तक इन डिटेल्स की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की है। जो कन्फर्म है, वह हैं कलर ऑप्शन। कंपनी के मुताबिक, इसका अपकमिंग फ्लैगशिप तीन कलर ऑप्शन- ब्लैक, व्हाइट और स्टारी स्काई ग्रीन में Xiaomi चीन ऑनलाइन स्टोर के जरिए बेचा जाएगा।

    Xiaomi 17 ultra

    Xiaomi 17 Ultra के संभावित स्पेसिफिकेशन्स

    चर्चा है कि Xiaomi 17 Ultra 6.8-इंच 2K LTPO डिस्प्ले और 3D-प्रिंटेड टाइटेनियम अलॉय मिडिल फ्रेम के साथ आएगा। कंपनी के एक अधिकारी के मुताबिक, ये अब तक का सबसे पतला अल्ट्रा मॉडल होगा, जिसकी थिकनेस 8.29mm होगी।

    कैमरे की बात करें तो, अपकमिंग फ्लैगशिप फोन में Leica-ट्यून्ड ट्रिपल रियर कैमरा सिस्टम होगा, जिसमें 50-मेगापिक्सल का Leica 1-इंच लाइट एंड शैडो मास्टर मेन कैमरा और Leica-ब्रांडेड 200-मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो सेंसर होगा।

    रिपोर्ट्स के मुताबिक, Xiaomi 17 Ultra में क्वालकॉम का फ्लैगशिप Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट होगा। उम्मीद है कि इसके हायर वेरिएंट में अल्ट्रा-वाइडबैंड सपोर्ट और सैटेलाइट कनेक्टिविटी होगी। इस हैंडसेट में 6,800mAh की बड़ी बैटरी हो सकती है, जो 100W वायर्ड और 80W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगी।

    यह भी पढ़ें: 11,999 रुपये में लॉन्च हुआ ये नया टैबलेट, मिलेगी Wi-Fi और सेलुलर दोनों कनेक्टिविटी