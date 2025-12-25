Xiaomi 17 Ultra आज होगा लॉन्च, मिलेगा Leica ट्यून्ड कैमरा; जानें संभावित कीमत

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Xiaomi 17 Ultra आज यानी 25 दिसंबर को चीन में लॉन्च होने वाला है। उम्मीद है कि ये Xiaomi 17 सीरीज के टॉप-ऑफ-द-लाइन मॉडल के तौर पर आएगा, जिसमें पहले से ही Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro, और Xiaomi 17 Pro Max शामिल हैं। कंपनी लॉन्च से पहले के दिनों में स्मार्टफोन के बारे में कई डिटेल्स बता चुकी है। Xiaomi 17 Ultra के Leica-ट्यून्ड ट्रिपल रियर कैमरा सिस्टम के साथ आने की पुष्टि भी हो गई है। लॉन्च से पहले Xiaomi 17 Ultra के बारे में आइए जानते हैं डिटेल।

Xiaomi 17 Ultra लॉन्च डिटेल्स Xiaomi 17 Ultra आज चीन में शाम 7 बजे लोकल टाइम (शाम 4:30 बजे IST) पर लॉन्च होगा। इसे Xiaomi x Leica इमेजिंग स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन अपग्रेड इवेंट में पेश किया जाएगा। कंपनी चीनी माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म Weibo पर Xiaomi 17 Ultra लॉन्च के लिए एक लाइवस्ट्रीम होस्ट करेगी।

Xiaomi 17 Ultra की संभावित कीमत रिपोर्ट्स के मुताबिक, Xiaomi 17 Ultra की कीमत चीन में Xiaomi 15 Ultra के समान होगी। बता दें, Xiaomi 15 Ultra की शुरुआती कीमत 12GB + 256GB RAM और स्टोरेज वेरिएंट के लिए CNY 6,499 (लगभग 78,000 रुपये) थी, जबकि टॉप-एंड 16GB + 1TB कॉन्फिगरेशन की कीमत CNY 7,799 (लगभग 93,000 रुपये) रखी गई थी।

हालांकि, Xiaomi ने अभी तक इन डिटेल्स की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की है। जो कन्फर्म है, वह हैं कलर ऑप्शन। कंपनी के मुताबिक, इसका अपकमिंग फ्लैगशिप तीन कलर ऑप्शन- ब्लैक, व्हाइट और स्टारी स्काई ग्रीन में Xiaomi चीन ऑनलाइन स्टोर के जरिए बेचा जाएगा।

Xiaomi 17 Ultra के संभावित स्पेसिफिकेशन्स चर्चा है कि Xiaomi 17 Ultra 6.8-इंच 2K LTPO डिस्प्ले और 3D-प्रिंटेड टाइटेनियम अलॉय मिडिल फ्रेम के साथ आएगा। कंपनी के एक अधिकारी के मुताबिक, ये अब तक का सबसे पतला अल्ट्रा मॉडल होगा, जिसकी थिकनेस 8.29mm होगी।