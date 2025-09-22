Xiaomi के मैजिक बैक स्क्रीन वाले तीन शानदार 5G फोन, स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 चिपसेट भी

Xiaomi जल्द ही अपनी नई Xiaomi 17 सीरीज लॉन्च करने जा रहा है जिसमें Xiaomi 17 Xiaomi 17 Pro और Xiaomi 17 Pro Max शामिल हैं। यह सीरीज 25 सितंबर को चीन में लॉन्च होगी और इसमें स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 चिपसेट होगा। Xiaomi 17 Pro में सेकेंडरी डिस्प्ले भी होगा। तीनों डिवाइस Leica-backed कैमरा से लैस होंगे और Xiaomi HyperOS 3 पर चलेंगे।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Xiaomi जल्द ही अपनी नई Xiaomi 17 सीरीज लॉन्च करने जा रहा है। कंपनी इस महीने के एन्ड तक चीन में ये नई सीरीज लॉन्च करने वाली है। इस नई सीरीज के तहत Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro और Xiaomi 17 Pro Max को पेश किया जाएगा। हैंडसेट के डिजाइन का कंपनी ने पहले ही खुलासा कर दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

खास बात यह है कि Xiaomi 17 Pro मॉडल में पीछे की तरफ एक सेकेंडरी डिस्प्ले भी देखने को मिलेगा। आगामी लाइनअप के सभी फोन स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 चिपसेट से लैस होंगे। बताया जा रहा है कि ये हैंडसेट पिछले साल लॉन्च हुए Xiaomi 15 सीरीज के स्मार्टफोन्स के अपग्रेड होंगे।

Xiaomi 17 सीरीज की लॉन्च डेट? कंपनी ने Weibo पोस्ट में कन्फर्म कर दिया है कि Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro और Xiaomi 17 Pro Max को इसी महीने 25 सितंबर को भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे चीन में लॉन्च किया जाएगा। बताया जा रहा है कि पूरी सीरीज को क्रॉस-जेनरेशन पावर अपग्रेड मिलेगा वाला है और यह नए Xiaomi HyperOS 3 से लैस होने वाला है।

कैमरा भी होंगे बेहद खास कंपनी ने डिवाइस के जो प्रमोशनल पोस्टर शेयर किए हैं उनमें तीनों आगामी डिवाइस के रियर पैनल को टीज किया गया है। सभी डिवाइस में Leica-backed कैमरा देखने को मिलेंगे। रेगुलर वेरिएंट में तो राउंड कॉर्नर वाला एक रेक्टेंगुलर कैमरा मॉड्यूल देखने को मिलेगा, जो बैक पैनल के ऊपरी बाएं कोने में होगा। जबकि Xiaomi 17 Pro और Xiaomi 17 Pro Max में मैजिक बैक स्क्रीन होगी।