New GST Rates: क्या मोबाइल-लैपटॉप पर भी घटा जीएसटी? Amazon-Flipkart सेल में मिलेगा बंपर डिस्काउंट

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 11:02 AM (IST)

    आज से जीएसटी 2.0 पूरे देश में लागू हो गया है। टैक्स स्लैब में बदलाव के चलते 12% और 28% की दरें खत्म हो गई हैं। अब सिर्फ 5% 18% और 40% की दरें ही रहेंगी। इस निर्णय से एसी वॉशिंग मशीन और बड़े टीवी जैसे होम अप्लायंसेज सस्ते हो गए हैं लेकिन मोबाइल और लैपटॉप पर पहले की तरह 18% जीएसटी ही लगेगा।

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। आज से देशभर में जीएसटी 2.0 लागू हो गया है। टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव किए गए हैं जहां 12 परसेंट और 28 परसेंट की दरें खत्म कर दी गई हैं और अब सिर्फ तीन दरें बची हैं जिसमें 5 परसेंट, 18 परसेंट और 40 परसेंट शामिल है। इस फैसले के बाद अब एसी, वॉशिंग मशीन और बड़ी स्क्रीन वाले टीवी जैसे होम अप्लायंसेज सस्ते हो गए हैं। हालांकि इस फैसले के बाद भी मोबाइल और लैपटॉप के खरीदारों को किसी तरह की राहत नहीं मिली है। इन पर जीएसटी अभी भी पहले की तरह 18% ही रहेगा। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं...

    होम अप्लायंसेज हो गए सस्ते

    नई टैक्स दरों के लागू होने के बाद ग्राहकों को बड़ी राहत मिली है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि एयर कंडीशनर और डिशवॉशर की कीमतें अब 3,500 रुपये से लेकर 4,500 रुपये तक कम हो सकती हैं। जबकि रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन पर 8 से 9% तक की कमी देखने को मिल सकती है। वहीं, 32 इंच से बड़ी स्क्रीन वाले टीवी की कीमतों में भी गिरावट देखने को मिलेगी।

    मोबाइल-लैपटॉप की कीमतों पर नहीं कोई असर

    हालांकि नई टैक्स दरों के लागू होने के बाद भी मोबाइल-लैपटॉप की कीमतों में कोई बदलाव नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इन पर GST की दर पहले ही 18% है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये कंपनियां पहले से ही प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI स्कीम का लाभ ले रही हैं और इम्पोर्ट ड्यूटी एडजस्टमेंट के बाद इन्हें 18% टैक्स स्लैब में रखा गया है। ऐसे में इन पर टैक्स घटाना सरकार के लिए नुकसानदायक होता।

    कल से शुरू हो रही बड़ी सेल

    वहीं, कल यानी 23 सितंबर से कई बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे अमेजन और फ्लिपकार्ट पर सेल शुरू होने जा रही है जहां से आप मोबाइल-लैपटॉप भी काफी ज्यादा सस्ते में खरीद सकते हैं। अमेजन पर कल से ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल शुरू हो रही है जबकि फ्लिपकार्ट पर बिग बिलियन डेज सेल शुरू होने जा रही है। इसके अलावा कुछ अन्य प्लेटफॉर्म्स पर भी इस दौरान सेल देखने को मिल सकती है जहां से आप न सिर्फ मोबाइल बल्कि कई अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स काफी ज्यादा कम कीमत पर खरीद सकेंगे।   

