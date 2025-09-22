GST दरों में कटौती: AC, फ्रीज और TV समेत ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हुए सस्ते, देखें पूरी लिस्ट

सरकार ने हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पर GST की दरों में कटौती की है जो 22 सितंबर से लागू हो गई हैं। इस फैसले के बाद टीवी वॉशिंग मशीन फ्रिज और किचन अप्लायंसेज जैसे सामान सस्ते हो गए हैं। टैक्स रेट कम होने से इनके प्राइस में 8 से 10 फीसदी तक की गिरावट आएगी। मोबाइल एक्सेसरीज की कीमतें भी कम होंगी जिससे ग्राहकों को फायदा होगा।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। हाल ही में सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए कई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी GST की दरों में कटौती का ऐलान किया था। आज यानी 22 सितंबर से ये नई दरें लागू हो जाएंगी। GST काउंसिल के हालिया फैसले के बाद अब टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज और किचन अप्लायंसेज जैसे कई जरूरी सामान अब पहले से काफी सस्ते हो गए हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि त्योहारों के सीजन से ठीक पहले लिया गया ये फैसला मार्केट में बिक्री बढ़ाने में काफी मदद कर सकता है और इससे ग्राहकों को भी काफी राहत मिलेगी।

टीवी और बड़े होम अप्लायंसेज हुए सस्ते पहले 28 फीसदी के स्लैब में आने वाले कई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को अब 18 फीसदी वाले स्लैब में शामिल कर दिया गया है। इनमें टीवी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, वैक्यूम क्लीनर और कूलर भी शामिल है। टैक्स रेट कम होने से इनके प्राइस में 8 से 10 फीसदी तक की गिरावट देखने को मिलेगी।

मोबाइल एक्सेसरीज भी हुई सस्ती GST दरों में कटौती के बाद मिक्सर-ग्राइंडर, जूसर, माइक्रोवेव और कई अन्य छोटे किचन अप्लायंसेज पर भी अब कम GST देना पड़ेगा। साथ ही मोबाइल चार्जर और अन्य एक्सेसरीज की कीमतें भी अब कम होंगी। इससे आम ग्राहक को काफी ज्यादा फायदा होगा।