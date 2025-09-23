Xiaomi 17 Pro Max इसी हफ्ते होगा लॉन्च, मिलेगा खास डिस्प्ले

Xiaomi इस हफ्ते चीन में अपनी नई Xiaomi 17 सीरीज लॉन्च करने जा रही है। इस सीरीज में Xiaomi 17 Xiaomi 17 Pro और Xiaomi 17 Pro Max शामिल होंगे। कंपनी पहले ही कंफर्म कर चुकी है कि ये फोन्स Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट और Android 16-बेस्ड HyperOS 3 के साथ आएंगे। आइए जानते हैं डिटेल।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Xiaomi 17 सीरीज इस हफ्ते चीन में लॉन्च होने वाली है और कंपनी पिछले कुछ दिनों से अपने फ्लैगशिप लाइनअप के स्पेसिफिकेशन्स लगातार सामने ला रही है। चीनी स्मार्टफोन मेकर पहले ही कंफर्म कर चुका है कि Xiaomi 17 सीरीज के सभी तीन मॉडल Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर से लैस होंगे और Android 16-बेस्ड HyperOS 3 पर रन करेंगे। लाइनअप के सभी तीनों फोन्स में Leica-ब्रांडेड ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप होगा, जबकि Xiaomi 17 Pro मॉडल्स में पीछे सेकेंडरी डिस्प्ले भी मिलेगा। अब कंपनी ने अपने अपकमिंग फोन्स की चार्जिंग स्पीड और डिस्प्ले स्पेसिफिकेशन्स भी सामने रखे हैं।

Xiaomi 17 सीरीज के संभावित स्पेसिफिकेशन्स Weibo पर किए गए कई पोस्ट्स में, कंपनी ने कंफर्म किया (चीनी से ट्रांसलेटेड) कि अपकमिंग Xiaomi 17 Pro Max 100W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगा। इसमें 'L-शेप्ड' बैटरी होगी, जिसमें 16 प्रतिशत 'अल्ट्रा-हाई सिलिकॉन कंटेंट' होगा और 'अल्ट्रा-हाई' बैटरी एनर्जी डेंसिटी दी जाएगी। कंपनी का दावा है कि ये फोन 0 से 100 प्रतिशत तक सिर्फ 40 मिनट में चार्ज हो सकता है।

इसके अलावा, फ्लैगशिप Xiaomi 17 Pro Max का डिस्प्ले 'सुपर पिक्सल्स' स्मॉल-साइज्ड OLED डिस्प्ले टेक्नोलॉजी के साथ आएगा, जिसमें फुल-RGB पिक्सल्स 'इंडिपेंडेंटली अरेंज्ड' होंगे ताकि 'पिक्सल पूलिंग' को खत्म किया जा सके। हैंडसेट में 2K रेजोल्यूशन स्क्रीन होगी, जो ज्यादा पावर एफिशियंसी देगी। Xiaomi का दावा है कि ये टचस्क्रीन ट्रेडिशनल 2K डिस्प्ले की तुलना में 26 प्रतिशत तक कम एनर्जी यूज करेगी। हालांकि, कंपनी ने क्लियर नहीं किया कि यही डिस्प्ले टेक्नोलॉजी Xiaomi 17 Pro में भी मिलेगी या नहीं।

पूरी Xiaomi 17 सीरीज, जिसमें स्टैंडर्ड Xiaomi 17 भी शामिल है, 'ऑल-न्यू' M10 स्क्रीन ल्यूमिनेसेंस टेक्नोलॉजी के साथ आएगी, जो 'रेड ल्यूमिनेसेंट मटेरियल' से बनी होगी। कंपनी के मुताबिक, इसकी ल्यूमिनेंस एफिशियंसी 82.1 cd/A है। कंफर्म हुआ है कि स्टैंडर्ड Xiaomi 17 में 6.3-इंच फ्लैट डिस्प्ले होगा, जिसमें 'अल्ट्रा-एलिप्टिकल R-एंगल' कॉर्नर्स और 19.6:9 एस्पेक्ट रेश्यो मिलेगा। इसमें 'अल्ट्रा-नेरो' बेजल्स होंगे, जिनकी थिकनेस 1.18mm होगी, जबकि फोन का वजन लगभग 191g होगा। इसके अलावा इसमें मोनोक्रोमैटिक ग्लास लेंस और 'फोर-माइक्रो-कर्व्ड' मिडल फ्रेम दिया जाएगा।

Xiaomi 17 कम से कम व्हाइट और ब्लू कलर ऑप्शन्स में उपलब्ध होगा। वहीं, Xiaomi ने ये भी बताया कि Xiaomi 17 Pro सीरीज 'फॉरेस्ट ग्रीन' और 'कोल्ड स्मोक पर्पल' कलर ऑप्शन्स (चीनी से ट्रांसलेटेड) में ऑफर की जाएगी। Xiaomi 17 Pro Max और Xiaomi 17 Pro में भी फ्लैट डिस्प्ले और 1.18mm बेजल्स होंगे।