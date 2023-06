WWDC 2023: अपने सबसे बड़े इवेंट की तैयारियों में जुटा Apple, Twitter पर लाइव हुआ पहला हैशफ्लैग

नई दिल्ली, टेक डेस्क। आईफोन मेकर कंपनी एपल ने अपने एनुअल इवेंट की तैयारियां जोरो-शोरों से करना शुरू कर दिया है। बीते कुछ दिनों से एपल के वर्ल्डवाइड डेवलपर्स कॉन्फ्ररेंस 2023( Worldwide Developers Conference 2023) को लेकर चर्चाएं चल रही हैं।

वहीं यूजर्स भी एपल के इस इवेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हर साल होने वाले इवेंट के लिए एपल हर बार कुछ खास तैयारियां करता है। इसी महीने होने जा रहे एनुअल इवेंट के लिए एपल ने हैशफ्लैग #WWDC23 को रिलीज कर दिया है।

एपल का एनुअल इवेंट (Worldwide Developers Conference 2023) 5-9 जून को होने जा रहा है। इसी के साथ कंपनी ने हैशफ्लैग #WWDC23 के साथ ट्विटर पर इवेंट को लेकर अपना ऑफिशियल वीडियो भी शेयर कर दिया है।

A new era begins. Join us for #WWDC23 on June 5 at 10 a.m. PT.

Tap the ❤️ and we’ll send you a reminder on event day. pic.twitter.com/T1pDvEzvys— Apple (@Apple) May 31, 2023