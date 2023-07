World Emoji Day 2023: Google से लेकर SBI तक, हर कोई मना रहा वर्ल्ड इमोजी डे, जानें क्यों है यह दिन खास

नई दिल्ली, टेक डेस्क। डिजिटल वर्ल्ड में एक-दूसरे से जुड़ने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। टेक्स्ट बेस्ड इंटरेक्शन की बात आती है तो कई बार एक यूजर को दूसरे यूजर से बात करने में भाषा की परेशानी आती है।

ठीक इसी स्थिति में डिजिटल कनवर्शेसन को आसान बनाने के लिए इमोजी काम में आते हैं। आप भी टेक्स्ट मैसेजिंग के दौरान इमोजी का इस्तेमाल करते होंगे, आज यानी 17 जुलाई को वर्ल्ड इमोजी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है।

टेक्स्ट मैसेजिंग के दौरान दो यूजर एक-दूसरे के आमने- सामने नहीं होते हैं। ऐसे में दो लोगों की बातचीत इमोशनलैस न हो, इसके लिए इमोजी काम में आते हैं। यूजर के हर इमोशन, फीलिंग और एक्सप्रेशन को बयां करने के लिए इमोजी की सुविधा काम आती है।

जहां शब्दों में फीलिंग्स बयां न हो, वहां केवल एक इमोजी यूजर के मूड की जानकारी दे देता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम की बात हो या चैटिंग ऐप वॉट्सऐप की लगभग हर प्लेटफॉर्म पर यूजर के लिए इमोजी की सुविधा मौजूद है। इमोजी को यूनिवर्सल लैंग्वेज के रूप में जाना जाता है।

वर्ल्ड इमोजी डे को हर ऑर्गेनाइजेशन सेलिब्रेट कर रहा है। टेक कंपनियां गूगल और एपल आज यानी 17 जुलाई को वर्ल्ड इमोजी डे के रूप कैलेंडर आइकन को डिस्प्ले कर रहे हैं। इस कैलेंडर आइकन में 17 जुलाई की तारीख देखी जा सकती है। हालांकि, वॉट्सऐप पर कैलेंडर आइकन में इस खास डे के इमोजी को नहीं पाया जा सकता है।

Let's celebrate our love for Emojis while also remembering the importance of cyber fraud protection to ensure safe and secure transactions.#SBI #WorldEmojiDay #AmritMahotsav pic.twitter.com/hVDKM5EGtn— State Bank of India (@TheOfficialSBI) July 17, 2023