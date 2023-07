SBI से Home Loan लेने पर मिल रही प्रोसेसिंग फीस में 100 प्रतिशत तक की छूट, इन लोगों को मिल रहा फायदा

SBI offer processing fee waiver एसबीआई की ओर से प्रोसेसिंग फीस पर छूट दी जा रही है। ये छूट 50 प्रतिशत से लेकर 100 प्रतिशत है। एसबीआई द्वारा इस स्कीम का लाभ 31 अगस्त 2023 तक ग्राहकों को दिया जा रहा है। टेकओवर रिसेल और रेडी टू मूव संपत्तियों के लिए दिए जाने वाले होम लोन पर 100 प्रतिशत की प्रोसोसिंग फीस में छूट दी जा रही है।

एसबीआई ने प्रोसेसिंग फीस पर दी छूट

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। देश के सबसे बैंक भारतीय स्टेट बैंक (State Bank of India - SBI) की ओर से होम लोन की प्रोसेसिंग फीस पर 50 से 100 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है। ये छूट रेगुलर होम लोन, फ्लेक्सीपे, एनआरआई और नॉन-सैलरी होम लोन पर दी जा रही है। एसबीआई के होम लोन पर प्रोसेंसिग फीस में छूट देने के लिए निकाली गई इस स्कीम का लाभ 31 अगस्त, 2023 तक लिया जा सकता है। प्रोसेसिंग फीस पर छूट एसबीआई होम लोन की वेबसाइट पर जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, होम लोन के सभी वेरिएंट और टॉप अप पर प्रोसेसिंग फीस में 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। प्रोसेसिंग फीस कम से कम 2000 रुपये और अधिकतम 5000 रुपये प्लस जीएसटी होती है। टेकओवर, रिसेल और रेडी टू मूव संपत्तियों के लिए दिए जाने वाले होम लोन पर 100 प्रतिशत की प्रोसोसिंग फीस में छूट दी जा रही है। हालांकि, इंस्टा होम टॉप अप, रिवर्स मॉर्टगेज और ईएमडी के लिए कोई प्रोसेसिंग फीस में छूट नहीं है। SBI ब्याज दर में दे रहा छूट अगर आपका स्कोर अच्छा है तो होम लोन पर ब्याज दरों में छूट मिल सकती है। 750 से 800 और उससे अधिक के क्रेडिट स्कोर वाले व्यक्तियों को होम लोन पर 0.45 प्रतिशत, 700 से 749 के क्रेडिट स्कोप वाले व्यक्तियों को 0.55 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। बिना क्रेडिट स्कोर वाले व्यक्तियों को भी होम लोन की ब्याज दर में 0.55 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। SBI ने MCLR भी बढ़ाया कल SBI की ओर से सभी अवधियों के एमसीएलआर में 5 आधार अंक का इजाफा किया गया था। इससे एसबीआई से लोन लेने वाले ग्राहकों की ईएमआई में इजाफा होगा। एमसीएलआर में बदलाव करने का सीधा असर होम लोन की ईएमआई पर पड़ता है।

Edited By: Abhinav Shalya