    एलन मस्क के ट्वीट के बाद यूजर्स क्यों कैंसिल कर रहे हैं Netflix का सब्सक्रिप्शन?

    By Subhash Gariya Edited By: Subhash Gariya
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 12:00 PM (IST)

    एलन मस्क ने नेटफ्लिक्स पर ट्रांसजेंडर वोक एजेंडा को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए इसके सब्सक्रिप्शन को रद्द करने की अपील की है। मस्क के इस आह्वान के बाद कई यूजर्स नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन कैंसिल करने के स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं। मस्क पहले भी वोकिज्म का विरोध करते रहे हैं।

    नेटफ्लिक्स पर एलन मस्क ने लगाए गंभीर आरोप

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) के मालिक एलन मस्क अपने सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर खूब सुर्खियों में रहत हैं। अब उन्होंने सोशल मीडिया पर नेटफ्लिक्स के खिलाफ मुहीम छेड़ दी है, जिसके बाद लोग अपने नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन को कैंसिल कर रहे हैं।

    सोशल मीडिया पर यह ट्रेंड तब शुरू हुआ जब एलन मस्क ने अपने सोशल मीडिया फॉलोअर्स से स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन कैंसिल करने की रिक्वेस्ट करते हुए लिखा कि अपने बच्चों की सेहत के लिए नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर दें। इसके बाद यूजर्स नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन को कैंसिल करने का स्क्रीनशॉट एक्स पर शेयर कर रहे हैं।

    नेटफ्लिक्स पर मस्क ने लगाए गंभीर आरोप

    अमेरिकी कारोबारी एलन मस्क वोकिज्म का शुरुआत से विरोध करते आए हैं। उन्होंने इस बार नेटफ्लिक्स पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि नेटफ्लिक्स अपने कंटेंट के जरिए 'ट्रांसजेंडर वोक एजेंडा' को बढ़ावा दे रहा है। मस्क ने इसे 'वोक माइंड वायरस' बताते हुए 2022 में एक पोस्ट किया था। उस पोस्ट में वे लिखते हैं कि वोक माइंड वायरस या तो हार जाएगा या फिर कुछ और बचेगा ही नहीं।

    विकिपीडिया को भी बताया पक्षपाती

    एलन मस्क के एक्स पोस्ट के बाद बड़ी संख्या में यूजर्स अपने नेटफ्लिक्स प्लान को कैंसिल करने का स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं। इसके साथ ही यूजर्स नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन को कैंसिल करने के लिए पोस्ट भी कर रहे हैं। हालांकि, कई यूजर्स मस्क का विरोध भी कर रहे हैं।

    नेटफ्लिक्स ही नहीं एलन मस्क ने विकिपीडिया की भी आलोचना करते हुए उसे पक्षपाती बताया है। मस्क ने कुछ दिनों पहले ही एलान किया है कि उनकी कंपनी xAI जल्द ही विकिपीडिया का विकल्प Grokipedia विकसित कर रही है।

