WhatsApp ने यूजर्स के लिए पेश किया QR code सपोर्ट फीचर, पुरानी चैट को नए फोन में कर पाएंगे आसानी से ट्रांसफर

WhatsApp ने क्यूआर कोड का उपयोग करके पुराने फोन से चैट हिस्ट्री को नए फोन में ट्रांसफर करने का एक फास्ट तरीका पेश किया है। व्हाट्सएप चैट को पुराने डिवाइस से नए डिवाइस में ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले पुराने डिवाइस पर व्हाट्सएप खोलें और Settings > Chats > Chat transfer पर जाएं। इसके आगे की प्रक्रिया नीचे पढें।

WhatsApp rolls out QR code support to transfer chats to your new phone

नई दिल्ली, टेक डेस्क। WhatsApp ने अपने यूजर्स के लिए हाल ही में एक नए फीचर को रोल-आउट किया है। अब आप WhatsApp ने क्यूआर कोड का उपयोग करके पुराने फोन से चैट हिस्ट्री को नए फोन में ट्रांसफर करने का एक फास्ट तरीका पेश किया है। अगर यूजर्स समान ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ नए फोन से दूसरे फोन पर स्विच कर रहे हैं, तो वे नए क्यूआर कोड-आधारित ट्रांसफर मेथड का उपयोग करके अपने वाट्सऐप डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। कैसे ट्रांसफर करें चैट? व्हाट्सएप चैट को पुराने डिवाइस से नए डिवाइस में ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले पुराने डिवाइस पर व्हाट्सएप खोलें और Settings > Chats > Chat transfer पर जाएं। इन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद ट्रांसफर प्रॉसेस को पूरा करने के लिए यूजर्स को नए फोन से एक क्यूआर कोड स्कैन करने के लिए कहा जाएगा। ये वाई-फाई कनेक्शन का उपयोग करता है। यूजर्स इस नए मेथड का उपयोग करके अपनी चैट हिस्ट्री को ट्रांसफर करने के लिए ये सुनिश्चित करना होगा कि दोनों फोन चालू हैं और एक ही वाई-फाई नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। अब थर्ड पार्टी की नहीं होगी जरूरत WhatsApp का कहना है कि नई क्यूआर कोड प्रक्रिया के माध्यम से डेटा ट्रांसफर करना थर्ड पार्टी ऐप्स का उपयोग करने से अधिक सुरक्षित है। इसमें फास्ट मैसेज सर्विस के अनुसार प्राइवेसी पॉलिसी का कमी है। ये क्लाउड सेवाओं की तुलना में अधिक निजी भी है, क्योंकि डेटा केवल आपकी दो डिवाइस के बीच ही शेयर किया जाता है और ट्रांसफर प्रॉसेस के दौरान पूरी तरह से एन्क्रिप्ट किया जाता है। आपको बता दें कि WhatsApp पहले एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम वाले डिवाइस के बीच डेटा ट्रांसफर करने के लिए क्लाउड बैकअप का उपयोग करता था। नए मेथड क्लाउड पर चैट का बैकअप लेने की आवश्यकता को हटा देती है। हालांकि, अपने डेटा का नियमित रूप से बैकअप लेना अभी भी सबसे अच्छा है। इस मेथड का उपयोग करके, यूजर अपनीचैट हिस्ट्री का बैकअप और बड़ी मीडिया फाइलों और लिंक्स को तुरंत ट्रांसफर कर सकते हैं।

Edited By: Rammohan Mishra