बहुत जल्द WhatsApp पर भेज पाएंगे HD क्वालिटी वीडियो, सिर्फ ये यूजर्स उठा सकते हैं नए फीचर का मजा

WhatsApp to Introduce HD Video messages अगर आप वाट्सऐप ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। अब बहुत जल्द WhatsApp पर HD क्वालिटी में वीडियो को शेयर कर सकेंगे। यह फीचर अभी बीटा टेस्टिंग में है। फिलहाल एंड्रॉइड पर कुछ चुनिंदा यूजर्स इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आप वाट्सऐप पर वीडियो भेजेंगे तो आपको मैन्युअल रूप से HD विकल्प चुनना होगा। (फाइल फोटो-जागरण)

WhatsApp has started testing the ability to send HD quality videos know how its work

नई दिल्ली, टेक डेस्क। अगर आप वाट्सऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। अब आप बहुत जल्द अपने खास दोस्त या फैमिली मेंबर्स को एचडी वीडियो भेज सकेंगे। बता दें, इस महीने की शुरुआत में, वाट्सऐप ने एंड्रॉइड और आईओएस बीटा टेस्टर्स के लिए एचडी फोटो भेजने की क्षमता शुरू की थी। यह एक बड़ा अपग्रेड था क्योंकि वाट्सऐप डेटा और स्टोरेज को बचाने के लिए इमेज क्वालिटी को कंप्रेस करता है। वाट्सऐप अब एचडी वीडियो भेजने की क्षमता का भी टेस्टिंग कर रहा है। यह फीचर अभी बीटा टेस्टिंग में है। फिलहाल एंड्रॉइड पर कुछ चुनिंदा यूजर्स इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। WhatsApp पर HD क्वालिटी वीडियो भेजना होगा आसान WABetaInfo के अनुसार , एचडी तस्वीरें भेजने की तरह, यह सुविधा भी ऐप के ड्राइंग एडिटर में एक 'HD' बटन जोड़ती है। Send बटन दबाने से पहले आपको बॉक्स के टॉप पर एक नया HD बटन दिखाई देगा। जब आप इस पर टैप करेंगे तो आपको दो वीडियो क्वालिटी विकल्प दिखाई देंगे जहां एक स्टैंडर्ड क्वालिटी और दूसरा एचडी (हाई डेफिनिशन) क्वालिटी है। जब भी आप वाट्सऐप पर वीडियो भेजेंगे तो आपको मैन्युअल रूप से HD विकल्प चुनना होगा। यह फीचर एचडी फोटो भेजने की तरह ही काम करता है जहां आपको एचडी विकल्प चुनना होता है। नया फीचर एंड्रॉइड 2.23.14.10 अपडेट के लिए नए वाट्सऐप बीटा टेस्टर्स के लिए उपलब्ध है। WhatsApp ने एंड्रॉयड यूजर्स के लिए रीडिजाइन किया इमोजी बार WhatsApp ने एंड्रॉयड यूजर्स के लिए नया फीचर रोलआउट करना शुरू कर दिया है। इस नए फीचर में यूजर्स को इमोजी बार को स्क्रॉलअप कर सकते हैं। इससे यूजर्स को वाइड व्यू मिलेगा। इसके साथ ही इमोजी स्ट्रीकर और अवतार के लिए अलग-अलग टैब दिया गया है। वाट्सऐप के नए फीचर को इस्तेमाल करने के लिए आपको अपनी एप को अपडेट करना होगा। इससे पहले व्हाट्सऐप में इस फीचर को अपने बीटा यूजर्स के लिए रोलआउट किया था। अब कंपनी ने गूगल प्ले स्टोर पर इस फीचर का स्टेबल अपडेट रिलीज कर दिया है, जो धीरे-धीरे सभी यूजर्स तक पहुंच रहा है।

