बदले हुए अंदाज में नजर आएगा WhatsApp, iPhone यूजर्स के लिए शुरू हुआ ये फीचर

WhatsApp Rolling Out Translucent bars For iPhone Users A New App Interface Design अगर आप भी वॉट्सऐप का इस्तेमाल आईफोन में करते हैं तो यह नया अपडेट आपके काम का हो सकता है। कंपनी अपने यूजर्स के लिए नए इंटरफेस डिजाइन को ला रही है। यूजर्स एक ट्रांसलूसेंट बार को देख सकेंगे। नए बदलाव के साथ वॉट्सऐप को इस्तेमाल करने के लिए ऐप को अपडेट करना होगा।