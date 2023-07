नए स्टीकर्स के साथ WhatsApp चलाना होगा और भी मजेदार, iPhone यूजर्स के लिए रोलआउट हुआ नया अपडेट

WhatsApp is widely rolling out a redesigned sticker and GIF picker For iOS Users अगर आप भी मेटा के पॉपुलर चैटिंग ऐप वॉट्सऐप का इस्तेमाल करते हैं तो यह नया अपडेट आपका दिल खुश कर सकता है। कंपनी ने आईओएस यूजर्स के लिए एक नया अपडेट रिलीज किया है। ऐपस्टोर से वॉट्सऐप के लेटेस्ट वर्जन को इन्स्टॉल कर नए स्टीकर्स को चेक कर सकते हैं।