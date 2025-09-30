WhatsApp में एक से बढ़कर एक धांसू फीचर्स! Live Photos शेयर करना भी हुआ आसान

WhatsApp अपने यूजर्स के लिए नए फीचर्स लेकर आया है जिनमें लाइव और मोशन फोटो शेयरिंग शामिल हैं। आईफोन और एंड्रॉयड यूजर्स अब सीधे व्हाट्सएप से लाइव फोटो और मोशन फोटो शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा मेटा एआई आधारित चैट थीम वीडियो कॉल बैकग्राउंड डॉक्यूमेंट स्कैनिंग और ग्रुप सर्च जैसे फीचर्स भी उपलब्ध होंगे। कंपनी ने नए स्टीकर पैक भी जारी किए हैं।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। WhatsApp दुनिया की सबसे पॉपुलर मैसेजिंग ऐप है। इसका स्वामित्व मेटा के पास है। कंपनी ने अपने एंड्रॉयड और iOS यूजर्स के लिए कई फीचर्स रिलीज करने का एलान किया है। वॉट्सऐप को मिलने वाले नए फीचर्स में साउंड और मूवमेंट के साथ लाइव और मोशन फोटो शेयरिंग भी है। इन फीचर्स के लिए अब आईफोन और एंड्रॉयड यूजर्स को फाइल शेयिंग ऐप्स के भरोसे नहीं बैठना होगा। यूजर्स सीधे वॉट्सऐप से इन्हें शेयर कर पाएंगे। यहां हम आपको वॉट्सऐप पर आए सभी नए फीचर्स के बारे में डिटेल में जानकारी दे रहे हैं।

WhatsApp के नए फीचर्स लाइव और मोशन पिक्चर शेयरिंग: iPhone और एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूजर्स अब वॉट्सऐप से ही Live Photos और Motion Photo शेयर कर पाएंगे। ये फोटो GIF की तरह ऑडियो और एनिमेशन के साथ होंगी इसके साथ ही यूजर्स इन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो की तरह भी शेयर कर पाएंगे।

Meta AI आधारित चैट थीम: WhatsApp ने यूजर्स को नई चैटथीम भी रोलआउट की है, जो Meta AI पर आधारित है। एआई की मदद से यूजर्स क्रिएटिव और कस्टम चैट थीम तैयार कर सकते हैं। चैट थीम्स पहले ही ऐप पर मौजूद हैं। अब यूजर्स इन्हें एआई से नया टच दे सकते हैं।

वीडियो कॉल बैकग्राउंड: वॉट्सऐप का यह फीचर वीडियो कॉल एक्सपीरियंस को और बेहतर कर देगा। मेटाएआई की मदद से यूजर्स यूनीक बैकग्राउंड जनरेट कर सकते हैं। वीडियो कॉल ही नहीं इन बैकग्राउंड को वॉट्सऐप से फोटो क्लिक करने या फिर वीडियो शूट करने के दौरान भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

डॉक्यूमेंट स्कैनिंग: वॉट्सऐप का यह फीचर फिलहाल सिर्फ एंड्रॉयड यूजर्स के लिए पेश किया गया है। यूजर्स वॉट्सऐप से डॉक्टूमेंट स्कैन करने के साथ-साथ एडिट करने और डॉक्यूमेंट को शेयर भी कर सकते हैं। इससे यूजर्स को डॉक्यूमेंट एडिट या स्कैन करने के लिए थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं होगी।