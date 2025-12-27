WhatsApp में जल्द आ सकता है ये नया फीचर, चल रही है टेस्टिंग

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। WhatsApp iOS के लिए कथित तौर पर एक नए फीचर पर काम कर रहा है जो चैनल एडमिन को अपने ऑडियंस और एंगेजमेंट को बढ़ाने में मदद करेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक मेटा के इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म से जल्द ही एडमिन को अपने कॉन्टैक्ट्स के साथ सीधे इनवाइट लिंक शेयर करने की सुविधा मिल सकती है। मिली जानकारी के मुताबिक ये फीचर अभी टेस्टिंग फेज में है और TestFlight बीटा प्रोग्राम के जरिए कुछ iPhone यूजर्स के लिए उपलब्ध है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, एडमिन एक बार में 64 यूजर्स को चैनल के बारे में नोटिफाई कर पाएंगे। कहा जा रहा है कि इनविटेशन में एक एक्शन बटन होगा जो चैनल का प्रीव्यू दिखाएगा।

WhatsApp iOS 25.37.10.74 के लिए बीटा में नए फीचर की टेस्टिंग कर रहा है WhatsApp फीचर्स ट्रैकर WABetaInfo की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म एक नया फीचर डेवलप कर रहा है जो WhatsApp ग्रुप एडमिन को अपने कॉन्टैक्ट्स के साथ चैनल इनवाइट शेयर करने की सुविधा देगा। मिली जानकारी के मुताबिक ये फीचर iOS के लिए 25.37.10.74 बीटा वर्जन के साथ TestFlight बीटा प्रोग्राम के जरिए रोल आउट किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, ये कुछ बीटा टेस्टर्स के लिए उपलब्ध है और आने वाले दिनों में और डिवाइस तक पहुंचेगा।

WhatsApp iOS पर बीटा टेस्टर्स अब कथित तौर पर चैनल इन्फॉर्मेशन पेज से सीधे फॉलोअर्स को इनवाइट कर सकते हैं। एडमिन एक बार में 64 कॉन्टैक्ट्स तक चुन सकते हैं, और WhatsApp ऑटोमैटिकली एक इनविटेशन मैसेज जेनरेट करेगा, जिसमें चैनल का तुरंत प्रीव्यू और फॉलो करने के लिए एक बटन शामिल होगा।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, WhatsApp स्पैम डिटेक्शन से बचने के लिए एक टेम्पररी ब्रॉडकास्ट लिस्ट का इस्तेमाल करता है। इसलिए, जिन लोगों ने एडमिन का नंबर सेव किया है, उन्हें मैसेज मिलेगा। चैनल इनविटेशन फीचर सबसे पहले Android बीटा 2.26.1.8 अपडेट में पेश किया गया था।