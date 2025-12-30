Language
    New Year 2026: WhatsApp पर खास होगा नए साल का जश्न, कंपनी ने पेश किए कई खास फीचर्स

    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 04:04 PM (IST)

    WhatsApp ने नए साल 2026 के जश्न के लिए कई नए फीचर्स पेश किए हैं। कंपनी के दावे के मुताबिक ये 24 घंटे उनके लिए सबसे ज्यादा बिजी होते हैं। दुनियाभर के क ...और पढ़ें

    Hero Image

    WhatsApp में नए साल के जश्न के लिए आए कई नए फीचर्स। 

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। WhatsApp ने साल के सबसे बिजी दिन के लिए तैयार होते हुए, Mew Year 2026 के लिए कई नए फीचर्स लॉन्च किए हैं। मेटा के मालिकाना हक वाले इस इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप के दावे मुताबिक नए साल पर लगातार सबसे ज्यादा मैसेज और कॉल किए जाते हैं, जो दुनिया भर में रोजाना के 100 बिलियन से ज्यादा मैसेज और लगभग 2 बिलियन कॉल के औसत से कहीं ज्यादा है। 24 घंटों के दौरान एक्टिविटी अपने चरम पर होती है, क्योंकि यूजर्स अलग-अलग देशों और टाइम जोन में दोस्तों और परिवार से जुड़ते हैं।

    WhatsApp के न्यू ईयर 2026 अपडेट्स

    2026 के आने का जश्न मनाने के लिए, WhatsApp ने कई फेस्टिव फीचर्स पेश किए हैं जो छुट्टियों के दौरान उपलब्ध रहेंगे। इनमें पर्सनल और ग्रुप चैट में न्यू ईयर ग्रीटिंग्स शेयर करने के लिए डिजाइन किया गया एक खास 2026 स्टिकर पैक शामिल है। प्लेटफॉर्म ने न्यू वीडियो कॉल इफेक्ट भी एड किए हैं, जिससे यूजर्स वीडियो कॉल के दौरान स्क्रीन पर फायरवर्क्स, कंफेटी और स्टार्स जैसे एनिमेशन एक्टिवेट कर सकेंगे।

    WhatsApp एनिमेटेड कंफेटी रिएक्शन भी वापस ला रहा है, कंपनी ने एक ब्लॉग पोस्ट में इसकी पुष्टि की है। जब यूजर्स कंफेटी इमोजी का इस्तेमाल करके किसी मैसेज पर रिएक्ट करते हैं, तो चैट में एक खास एनिमेशन चलता है। इसके अलावा, कंपनी पहली बार स्टेटस अपडेट के लिए एनिमेटेड स्टिकर पेश कर रही है। यूजर्स अपने कॉन्टैक्ट्स के साथ न्यू ईयर ग्रीटिंग्स शेयर करने के लिए एनिमेटेड स्टिकर के साथ एक खास 2026-थीम वाला लेआउट लगा सकते हैं।

    फेस्टिव फीचर्स के साथ-साथ, WhatsApp ने उन टूल्स पर भी जोर दिया है जो यूजर्स को ग्रुप चैट में नए साल के जश्न की योजना बनाने में मदद कर सकते हैं। यूजर्स इवेंट बना सकते हैं, उन्हें विजिबिलिटी के लिए पिन कर सकते हैं, RSVP कलेक्ट कर सकते हैं और एक ही जगह पर अपडेट शेयर कर सकते हैं।

    मौजूदा पोल्स फीचर का इस्तेमाल खाने, पीने या एक्टिविटीज पर फैसला करने के लिए किया जा सकता है। वहीं, लाइव लोकेशन शेयरिंग से पार्टिसिपेंट्स को जगह ढूंढने और सेफ अराइवल्स मदद मिलती है। कंपनी ने बताया कि वॉयस नोट्स और वीडियो मैसेज से यूजर्स उन कॉन्टैक्ट्स के साथ रियल टाइम में मोंमेट शेयर कर सकते हैं जो व्यक्तिगत रूप से शामिल नहीं हो सकते हैं।

