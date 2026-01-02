सौरव जोशी की सफलता YouTube पर कंटेंट के भविष्य के बारे में क्या बताती है? इंडिया MD ने दिया जवाब

Language
    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 01:39 PM (IST)

    सौरव जोशी एक पॉपुलर Youtuber हैं। 

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। सौरव जोशी अपने डेली व्लॉग्स के लिए YouTube पर काफी मशहूर हैं। पिछले महीने उन्होंने शादी भी की। उनकी शादी भी काफी चर्चा में रही। बहरहाल, एक कन्वर्सेशन के दौरान यूट्यूब इंडिया की कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर, गुंजन सोनी ने उनकी सफलता को लेकर क्या कहा। आइए जानते हैं।

    NDTV से बातचीत के दौरान गुंजन से सौरव जोशी को लेकर पूछा गया, 'वह भारत के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले क्रिएटर्स में से एक बन गए हैं, हाल ही में उनकी शादी हुई है, और आप जानते ही हैं, उनका कंटेंट अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर इंटरनेट पर हर जगह है। उनकी सफलता हमें YouTube पर कंटेंट के भविष्य के बारे में क्या बताती है?

    गुंजन ने अपने जवाब में कहा, 'हां, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने यह सवाल पूछा, क्योंकि कई मायनों में, मुझे लगता है कि उनकी यात्रा भारत की यात्रा को ही दिखाती है। एम्बिशियस, इनोवेटिव, और दुनिया का सामना करने के लिए तैयार।

    भारत के सभी कोनों और चेहरों के साथ यही भारत है। और जितना लैंग्वेज बैरियर टूटेंगे, उतने ही ज्यादा हम सौरव जोशी जैसे क्रिएटर्स को चमकते हुए देखेंगे।और वे अकेले उदाहरण नहीं हैं और मुझे लगता है कि यही बात इस ट्रेंड को और भी ज्यादा रोमांचक बनाती है। ये नए भारत की कहानी है।

    सौरव जोशी कौन हैं?

    उत्तराखंड के सोमेश्वर के रहने वाले 25 साल के व्लॉगर है। वे एक लोअर-मिडिल-क्लास परिवार में पले-बढ़े। अपने एकेडमिक करियर में शुरुआती झटका लगने के बाद, जोशी 12वीं क्लास के बाद घर लौट आए और YouTube पर अपने आर्ट और स्केच को अपलोड करना शुरू कर दिया। 2019 में, YouTube पर अपने सफर में थोड़ी सफलता मिलने के बाद, जोशी ने कैमरा अपने परिवार की तरफ मोड़ दिया।

    मिडिल-क्लास परिवार की बातचीत लोगों को पसंद आई, और उनकी बढ़ती पहचान और घर की नोकझोंक की वजह से उनके सब्सक्राइबर तेजी से बढ़े। उन्होंने 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान 365 दिनों तक रोजाना व्लॉग अपलोड करने का फैसला किया।

    हाल ही में उन्होंने अवंतिका भट्ट से शादी की। भट्ट उत्तराखंड की रहने वाली और एक जाने-माने ज्योतिषी की बेटी हैं और वे जोशी को लंबे समय से जानती हैं। दूल्हा और दुल्हन दोनों के पिता लंबे समय से दोस्त हैं, जिससे इस जोड़े का मिलन और भी खास हो जाता है।

