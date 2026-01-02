Upcoming Smartphones: नया फोन लेने से पहले रुकिए! इस महीने आ रहे हैं ये दमदार 5G स्मार्टफोन्स

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप नए साल की शुरुआत में स्मार्टफोन खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो थोड़ा और इंतजार करना आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। जी हां, जनवरी 2026 में कई नए स्मार्टफोन्स लॉन्च होने जा रहे हैं। महीने के पहले हफ्ते में ही कई नए डिवाइस लॉन्च होंगे, जिनमें बजट सेगमेंट और मिड-रेंज प्रीमियम स्मार्टफोन शामिल होंगे। Oppo, Realme और Poco जैसे ब्रांड अपने नए डिवाइस लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हालांकि 2026 में कई हाई-एंड फ्लैगशिप स्मार्टफोन भी लॉन्च होंगे, लेकिन आइए उन फोन्स के बारे में बात करते हैं जिनका लॉन्च लगभग कन्फर्म माना जा रहा है।

Realme 16 Pro सीरीज Realme जनवरी की शुरुआत में अपनी नई Realme 16 Pro सीरीज लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है। कंपनी इस सीरीज के तहत दो नए फोन लॉन्च करेगी जिसमें Realme 16 Pro और Realme 16 Pro प्लस शामिल होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन डिवाइस में 200-मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, एक पावरफुल प्रोसेसर, बड़ी बैटरी और एक नया डिजाइन होगा। Realme 16 Pro सीरीज 6 जनवरी को लॉन्च होगी, जिसके बाद ये डिवाइस Flipkart पर खरीदने के लिए उपलब्ध होंगे।

Redmi Note 15 5G इस महीने, Redmi भी एक शानदार डिवाइस लॉन्च करने वाला है। कंपनी अपनी पॉपुलर Note सीरीज के तहत Redmi Note 15 5G लॉन्च करने वाली है। इस डिवाइस में 108-मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा होगा और यह स्नैपड्रैगन 6 Gen 3 प्रोसेसर से पावर्ड होगा। फोन की कीमत अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन उम्मीद है कि यह ₹20,000 से ₹25,000 के बजट सेगमेंट में लॉन्च होगा और कंपनी इसे 6 जनवरी को लॉन्च कर सकती है।

Oppo Reno 15 सीरीज Oppo इस महीने यानी जनवरी में अपनी Reno 15 सीरीज भी लॉन्च कर सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी इस सीरीज के तहत Oppo Reno 15, Oppo Reno 15 Pro और Oppo Reno 15 Mini पेश कर सकती है। इन फोन्स में सबसे खास इनका कैमरा होने वाला है, लेकिन कंपनी ने अभी तक लॉन्च की तारीख नहीं बताई है।