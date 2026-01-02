Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Upcoming Smartphones: नया फोन लेने से पहले रुकिए! इस महीने आ रहे हैं ये दमदार 5G स्मार्टफोन्स

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 08:00 AM (IST)

    जनवरी 2026 में कई नए स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं, जिनमें बजट से लेकर मिड-रेंज प्रीमियम सेगमेंट तक के डिवाइस शामिल होंगे। Realme अपनी 16 ...और पढ़ें

    Hero Image

    Upcoming Smartphones: नया फोन लेने से पहले रुकिए! इस महीने आ रहे हैं ये दमदार 5G स्मार्टफोन्स


    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप नए साल की शुरुआत में स्मार्टफोन खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो थोड़ा और इंतजार करना आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। जी हां, जनवरी 2026 में कई नए स्मार्टफोन्स लॉन्च होने जा रहे हैं। महीने के पहले हफ्ते में ही कई नए डिवाइस लॉन्च होंगे, जिनमें बजट सेगमेंट और मिड-रेंज प्रीमियम स्मार्टफोन शामिल होंगे। Oppo, Realme और Poco जैसे ब्रांड अपने नए डिवाइस लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हालांकि 2026 में कई हाई-एंड फ्लैगशिप स्मार्टफोन भी लॉन्च होंगे, लेकिन आइए उन फोन्स के बारे में बात करते हैं जिनका लॉन्च लगभग कन्फर्म माना जा रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Realme 16 Pro सीरीज

    Realme जनवरी की शुरुआत में अपनी नई Realme 16 Pro सीरीज लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है। कंपनी इस सीरीज के तहत दो नए फोन लॉन्च करेगी जिसमें Realme 16 Pro और Realme 16 Pro प्लस शामिल होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन डिवाइस में 200-मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, एक पावरफुल प्रोसेसर, बड़ी बैटरी और एक नया डिजाइन होगा। Realme 16 Pro सीरीज 6 जनवरी को लॉन्च होगी, जिसके बाद ये डिवाइस Flipkart पर खरीदने के लिए उपलब्ध होंगे।

    Redmi Note 15 5G

    इस महीने, Redmi भी एक शानदार डिवाइस लॉन्च करने वाला है। कंपनी अपनी पॉपुलर Note सीरीज के तहत Redmi Note 15 5G लॉन्च करने वाली है। इस डिवाइस में 108-मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा होगा और यह स्नैपड्रैगन 6 Gen 3 प्रोसेसर से पावर्ड होगा। फोन की कीमत अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन उम्मीद है कि यह ₹20,000 से ₹25,000 के बजट सेगमेंट में लॉन्च होगा और कंपनी इसे 6 जनवरी को लॉन्च कर सकती है।

    Oppo Reno 15 सीरीज

    Oppo इस महीने यानी जनवरी में अपनी Reno 15 सीरीज भी लॉन्च कर सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी इस सीरीज के तहत Oppo Reno 15, Oppo Reno 15 Pro और Oppo Reno 15 Mini पेश कर सकती है। इन फोन्स में सबसे खास इनका कैमरा होने वाला है, लेकिन कंपनी ने अभी तक लॉन्च की तारीख नहीं बताई है।

    POCO M8

    बजट सेगमेंट में Poco भी एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रहा है, जिसे कंपनी Poco M8 के नाम से पेश कर सकती है। इस फोन के लॉन्च से पहले ही Flipkart पर इसकी माइक्रोसाइट लाइव हो गई है, जिससे पता चलता है कि फोन जल्द ही लॉन्च हो सकता है। उम्मीद है कि इस डिवाइस में स्नैपड्रैगन 6 Gen 3 प्रोसेसर होगा। इसके अलावा, जनवरी में कुछ और स्मार्टफोन भी लॉन्च होने की उम्मीद है।

    यह भी पढ़ें- Oppo का 200MP कैमरा वाला कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप 5G फोन, 7,000mAh बैटरी और MediaTek प्रोसेसर भी

     