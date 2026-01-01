Language
    Oppo का 200MP कैमरा वाला कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप 5G फोन, 7,000mAh बैटरी और MediaTek प्रोसेसर भी

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 12:00 PM (IST)

    ओप्पो जल्द ही भारत में एक नया कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन, Oppo Find X9s, लॉन्च करने की तैयारी में है। यह डिवाइस Find X9 सीरीज का हिस्सा होगा और इसम ...और पढ़ें

    Hero Image

    Oppo का 200MP कैमरा वाला कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप 5G फोन, 7,000mAh बैटरी और MediaTek प्रोसेसर भी


    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। स्मार्टफोन कंपनी ओप्पो जल्द ही भारत में एक नया कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। कंपनी इस नए डिवाइस को Oppo Find X9s नाम से पेश करने की योजना बना रही है। यह डिवाइस नई Find X9 सीरीज के तहत लॉन्च किया जाएगा। खास बात यह है कि कंपनी पहले ही इस सीरीज के तहत दो नए स्मार्टफोन लॉन्च कर चुकी है, जिन्हें भारत में Oppo Find X9 Pro और Find X9 के नाम से पेश किया गया था।

    अब हालिया रिपोर्ट्स में इस नए कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन के कुछ फीचर्स सामने आए हैं। कहा जा रहा है कि यह डिवाइस इस साल की शुरुआत में ही लॉन्च हो सकता है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि Find X9 सीरीज के इस मॉडल का स्क्रीन साइज सीरीज के दूसरे मॉडल्स के मुकाबले सबसे छोटा हो सकता है और इसका डिजाइन Find X8s जैसा हो सकता है। चलिए जानें डिवाइस कब तक होगा लॉन्च

    Oppo Find X9s कब तक होगा लॉन्च?

    रिपोर्ट्स से पता चलता है कि Oppo Find X9s को मार्च 2026 के आसपास लॉन्च किया जा सकता है। चीन के बाद यह हैंडसेट भारत में लॉन्च हो सकता है। हालांकि कंपनी की ओर से Find X9s मॉडल के लिए किसी भी प्लान के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

    Oppo Find X9s के खास फीचर्स

    रिपोर्ट्स के अनुसार Oppo के इस डिवाइस में 6.3-इंच का AMOLED या OLED डिस्प्ले मिल सकता है, जिसमें 1.5K रेज़ोल्यूशन और 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट मिल सकता है। डिवाइस का पैनल LTPS टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा, जिससे यह फिक्स्ड रिफ्रेश रेट के बीच स्विच कर पाएंगे। साथ ही डिवाइस में पावरफुल MediaTek का Dimensity 9500+ चिपसेट हो सकता है, जो इसे फ्लैगशिप परफॉर्मेंस देने में मदद करेगा।

    7,000mAh की बड़ी बैटरी भी

    कैमरा की बात करें तो Oppo Find X9s में नया रियर कैमरा सेटअप मिल सकता है, जिसमें 200-मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर और 200-मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस मिल सकता है, जिसके साथ 50-मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड लेंस भी मिलेगा। इसके अलावा डिवाइस में 7,000mAh की बड़ी बैटरी भी मिल सकती है, जो 6.3-इंच डिस्प्ले वाले फोन के लिए काफी खास होगी।

