Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    OnePlus 16 में होगा बड़ा कैमरा अपग्रेड! समझिए OnePlus 15 से कितना होगा अलग

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 04:15 PM (IST)

    वनप्लस 15 के लॉन्च के बाद, वनप्लस 16 को लेकर नई रिपोर्ट्स सामने आई हैं। इन रिपोर्ट्स के अनुसार, वनप्लस 16 में 200 मेगापिक्सल का बड़ा कैमरा अपग्रेड मिल ...और पढ़ें

    Hero Image

    OnePlus 16 में होगा बड़ा कैमरा अपग्रेड! समझिए OnePlus 15 से कितना होगा अलग 


    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। वनप्लस ने हाल ही में OnePlus 15 भारत में लॉन्च किया था और अब यह अमेरिका समेत अन्य ग्लोबल मार्केट्स में खरीदने के लिए उपलब्ध हो गया है, लेकिन इसी बीच अभी से इसके सक्सेसर OnePlus 16 को लेकर कई रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक इस अपकमिंग OnePlus 16 में कंपनी सबसे बड़ा कैमरा अपग्रेड कर सकती है, जो फोटोग्राफी लवर्स के लिए अच्छी खबर साबित हो सकती है। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मिलेगा 200MP का कैमरा

    Weibo पर टिप्स्टर Digital Chat Station ने अपनी एक पोस्ट में बताया है कि OnePlus 16 में वही फ्लैगशिप इमेजिंग सेटअप देखने को मिल सकता है, जो कथित तौर पर Oppo Find N6 में दिया जा सकता है। इसमें प्राइमरी और टेलीफोटो लेंस देखने को मिल सकता है।

    रिपोर्ट्स के मुताबिक OnePlus 16 में 200 मेगापिक्सल का रियर कैमरा देखने को मिल सकता है। बता दें कि इससे पहले Oppo Find N6 को लेकर भी ऐसा ही दावा किया गया था कि इसमें ट्रिपल रियर कैमरा मिल सकता है, जिसमें दो 50MP सेंसर और एक 200MP कैमरा भी होने वाला है। फिलहाल OnePlus 16 को लेकर ये सभी जानकारियां रिपोर्ट्स पर बेस्ड हैं। कंपनी की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

    OnePlus 15 से बड़ा बदलाव

    अगर ये रिपोर्ट्स सही साबित होती है, तो ये OnePlus 15 की तुलना में बड़ा कैमरा अपग्रेड माना जा रहा है। अभी मौजूदा OnePlus 15 में ट्रिपल 50 मेगापिक्सल रियर कैमरा सिस्टम मिल रहा है। ऐसे में अगर OnePlus 16 में 200MP का टेलीफोटो या मेन कैमरा लेंस मिलता है, तो यह ब्रांड के फैंस और संभावित खरीदारों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है। इससे कंपनी एक बार फिर कैमरा सेगमेंट में तहलका मचा सकती है।

    यह भी पढ़ें- 8 जनवरी को लॉन्च होंगे OnePlus के ये दो फोन, बड़ी बैटरी और शानदार प्रोसेसर से होंगे लैस