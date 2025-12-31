OnePlus 16 में होगा बड़ा कैमरा अपग्रेड! समझिए OnePlus 15 से कितना होगा अलग 

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। वनप्लस ने हाल ही में OnePlus 15 भारत में लॉन्च किया था और अब यह अमेरिका समेत अन्य ग्लोबल मार्केट्स में खरीदने के लिए उपलब्ध हो गया है, लेकिन इसी बीच अभी से इसके सक्सेसर OnePlus 16 को लेकर कई रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक इस अपकमिंग OnePlus 16 में कंपनी सबसे बड़ा कैमरा अपग्रेड कर सकती है, जो फोटोग्राफी लवर्स के लिए अच्छी खबर साबित हो सकती है। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मिलेगा 200MP का कैमरा Weibo पर टिप्स्टर Digital Chat Station ने अपनी एक पोस्ट में बताया है कि OnePlus 16 में वही फ्लैगशिप इमेजिंग सेटअप देखने को मिल सकता है, जो कथित तौर पर Oppo Find N6 में दिया जा सकता है। इसमें प्राइमरी और टेलीफोटो लेंस देखने को मिल सकता है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक OnePlus 16 में 200 मेगापिक्सल का रियर कैमरा देखने को मिल सकता है। बता दें कि इससे पहले Oppo Find N6 को लेकर भी ऐसा ही दावा किया गया था कि इसमें ट्रिपल रियर कैमरा मिल सकता है, जिसमें दो 50MP सेंसर और एक 200MP कैमरा भी होने वाला है। फिलहाल OnePlus 16 को लेकर ये सभी जानकारियां रिपोर्ट्स पर बेस्ड हैं। कंपनी की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।