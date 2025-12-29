Language
    8 जनवरी को लॉन्च होंगे OnePlus के ये दो फोन, बड़ी बैटरी और शानदार प्रोसेसर से होंगे लैस

    Updated: Mon, 29 Dec 2025 03:30 PM (IST)

    OnePlus Turbo 6 series को चीन में जल्द लॉन्च किया जाएगा। इस लाइनअप में दो मॉडल OnePlus Turbo 6 और OnePlus Turbo 6V होंगे। फिलहाल लॉन्च से पहले कंपनी न ...और पढ़ें

    OnePlus Turbo 6 और OnePlus Turbo 6V की लॉन्च डेट सामने आ गई है। 

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। OnePlus Turbo 6 सीरीज जल्द ही चीन में लॉन्च होगी, इसकी घोषणा कंपनी ने की है। इस लाइनअप में दो मॉडल होंगे - OnePlus Turbo 6 और OnePlus Turbo 6V। लॉन्च से पहले, चीन की इस कंपनी ने दोनों अपकमिंग हैंडसेट के डिजाइन का खुलासा किया है, जिसमें स्क्वायर-शेप का कैमरा डेको है। OnePlus Turbo 6 में Snapdragon 8s Gen 4 चिपसेट होगा, जबकि OnePlus Turbo 6V में Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर मिलेगा।

    OnePlus Turbo 6 सीरीज लॉन्च डेट

    एक वीबो पोस्ट में, OnePlus ने घोषणा की कि OnePlus Turbo 6 सीरीज चीन में 8 जनवरी को शाम 7 बजे लोकल टाइम (4:30 PM IST) पर लॉन्च होगी। एक लाइव इवेंट के दौरान, कंपनी ने आने वाले OnePlus हैंडसेट के डिजाइन और मेजर स्पेसिफिकेशन्स का भी खुलासा किया। ये जानकारी X यूजर @yabhishekhd के हवाले से मिली है।

    दोनों फोन का डिजाइन एक जैसा लगता है। OnePlus Turbo 6 और Turbo 6V के रियर पैनल पर स्क्वायर-शेप का कैमरा आइलैंड है, जिसमें डुअल कैमरा सिस्टम और एक LED फ्लैश है। उम्मीद है कि फोन में कलर-मैचिंग कॉर्नर्स वाला मैट फ्रेम होगा। OnePlus Turbo 6 को ब्लैक, सिल्वर और टरकॉइज़ शेड में टीज किया गया, जबकि Turbo 6V ब्लैक और सिल्वर कलर में सेल किया जाएगा।

    OnePlus Turbo 6 के टीज किए गए स्पेसिफिकेशन्स

    स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो, OnePlus Turbo 6 में 165Hz रिफ्रेश रेट के साथ 1.5K रेजोल्यूशन डिस्प्ले होने की उम्मीद है। इसमें प्लास्टिक फ्रेम होगा और IP68 + IP69 + IP69K डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस रेटिंग होगी। यह कन्फर्म है कि हैंडसेट में Snapdragon 8s Gen 4 चिपसेट होगा, साथ में LPDDR5X RAM और UFS 4.1 ऑनबोर्ड स्टोरेज होगी। कंपनी ने टीज़ किया है कि इसमें Adreno 825 GPU भी होगा और यह Android 16 पर चलेगा।

    फोटोग्राफी की बात करें तो, OnePlus Turbo 6 में डुअल रियर कैमरा सिस्टम होगा, जिसमें 50-मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर और 8-मेगापिक्सल का सेकेंडरी लेंस होगा। सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 32-मेगापिक्सल का फ्रंट-फेसिंग कैमरा होगा। OnePlus के मुताबिक, हैंडसेट में बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए ऑप्टिकल इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर होगा। जारी टीजक के मुताबिक OnePlus Turbo 6 में 9,000mAh की बैटरी और 80W वायर्ड और 27W रिवर्स वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा।

    OnePlus Turbo 6 के साथ, ब्रांड ने OnePlus Turbo 6V के भी कई खास स्पेसिफिकेशन्स टीज किए हैं। उम्मीद है कि इसमें कुछ अंतरों को छोड़कर स्टैंडर्ड Turbo 6 जैसे ही फीचर्स होंगे। जारी टीजर के मुताबिक इस हैंडसेट में 144Hz रिफ्रेश रेट के साथ 6.8-इंच 1.5K OLED स्क्रीन होगी।

    जहां Turbo 6 में Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर होगा, वहीं Turbo 6V में Snapdragon 7s Gen 4 चिपसेट मिलेगा। इसमें स्टैंडर्ड मॉडल जैसी ही बैटरी, कैमरा सिस्टम और कनेक्टिविटी फीचर्स होंगे।

