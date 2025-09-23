6500mAh की बड़ी बैटरी के साथ लॉन्च हुआ Vivo का ये नया 5G फोन, इतनी है कीमत

Vivo ने ताइवान में अपना नया Vivo V60 Lite 5G लॉन्च कर दिया है। ये फोन तीन कलर ऑप्शन में आया है और इसमें MediaTek Dimensity 7360 Turbo चिपसेट के साथ 12GB तक RAM दी गई है। इसमें 50MP डुअल रियर कैमरा 32MP फ्रंट कैमरा और 6500mAh बैटरी है जो 90W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। ये फोन IP65 डस्ट और वाटर रेसिस्टेंट रेटिंग के साथ आता है।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Vivo V60 Lite 5G ताइवान में लॉन्च हो गया है और ये कंपनी का लेटेस्ट V सीरीज स्मार्टफोन है। इसे तीन अलग-अलग कलर ऑप्शन में उतारा गया है। इसमें MediaTek Dimensity 7360 Turbo चिपसेट के साथ 12GB तक RAM दिया गया है। Vivo V60 Lite 5G में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें 50-मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर है। इसमें 6,500mAh बैटरी दी गई है जो 90W चार्जिंग सपोर्ट करती है। ये फोन IP65 रेटिंग के साथ आता है, यानी ये डस्ट और वाटर रेजिस्टेंट है।

Vivo V60 Lite 5G की कीमत Vivo V60 Lite 5G की कीमत 8GB RAM + 256GB स्टोरेज मॉडल के लिए TWD 12,990 (करीब 38,000 रुपये) और 12GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए TWD 13,990 (करीब 41,000 रुपये) रखी गई है। ये ओशन नाइट ब्लैक, टाइटेनियम मिस्ट ब्लू और वाइटैलिटी पिंक कलर ऑप्शन में उपलब्ध है।

Vivo V60 Lite 5G के स्पेसिफिकेशन्स डुअल-सिम Vivo V60 Lite 5G, Android 15-बेस्ड Funtouch OS 15 पर चलता है। इसमें 6.77-इंच फुल-HD+ (1,080×2,392 पिक्सल) AMOLED डिस्प्ले है जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट, 94.20% स्क्रीन-टू-बॉडी रेश्यो और 387ppi पिक्सल डेंसिटी है। इसमें ऑक्टा-कोर MediaTek Dimensity 7360 Turbo चिपसेट के साथ 12GB तक LPDDR4x RAM और 256GB UFS3.1 स्टोरेज दी गई है। ये हैंडसेट 12GB तक एक्सपेंडेबल RAM सपोर्ट करता है।

फोटोग्राफी के लिए Vivo V60 Lite 5G में डुअल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 50-मेगापिक्सल Sony IMX882 मेन सेंसर और 8-मेगापिक्सल अल्ट्रा-वाइड-एंगल लेंस है। सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए इसमें 32-मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा है। Vivo V60 Lite 5G को IP65 रेटिंग मिली है। कनेक्टिविटी ऑप्शन में Bluetooth 5.4, NFC, GPS, BeiDou, GLONASS, GALILEO, QZSS, A-GPS, Wi-Fi 6, OTG और USB Type-C पोर्ट शामिल हैं। इसमें ई-कंपास, डिस्टेंस सेंसर, ग्रैविटी सेंसर, लाइट सेंसर और जायरोस्कोप जैसे सेंसर मौजूद हैं। इसमें डुअल स्टीरियो स्पीकर दिए गए हैं। कंपनी का कहना है कि ये SGS फाइव-स्टार ड्रॉप टेस्ट पास कर चुका है, जिससे इसकी ड्यूरेबिलिटी साबित होती है।