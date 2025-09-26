Vivo के स्मार्टफोन को जल्द मिलेगा Android 16 आधारित OriginOS 6 का अपडेट, FunTouch OS को करेगा रिप्लेस

Vivo ने अपने नए सॉफ्टवेयर अपडेट Origin OS 6 को लॉन्च करने की घोषणा की है। यह एंड्रॉइड 16 पर आधारित है और अक्टूबर से वीवो यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा। यह नया ऑपरेटिंग सिस्टम वीवो के पुराने FunTouchOS 15 की जगह लेगा। वीवो और आईक्यूओओ के फोन चीन में ओरिजिन ओएस के साथ लॉन्च होते हैं और अब भारत में भी यह उपलब्ध होगा।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Vivo ने अपने लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट Origin OS 6 को लॉन्च करने का एलान कर दिया है। यह Android 16 पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो अक्टूबर से वीवो यूजर्स को मिलना शुरू हो जाएगा। यह ऑपरेटिंग सिस्टम वीवो के पुराने सॉफ्टवेयर Funtouch OS 15 को रिप्लेस करेगा। वीवो और iQOO के फोन्स चीन में Origin OS के साथ लॉन्च होते हैं। अब भारत में भी दोनों कंपनियों के फोन में OriginOS देखने को मिलेगा।

Origin OS 6 कब होगा लॉन्च? Vivo का कहना है कि Android 16 पर आधारित Origin OS 6 को 15 अक्टूबर को लॉन्च किया जाएगा। इसके साथ ही कंपनी जल्द ही डेवलपर्स के लिए Origin OS 6 के बीटा वर्जन को रिलीज करेगी। बीटा वर्जन पर फीडबैक के आधार पर वीवो इसमें बग्स फिक्स करेगी।

Vivo का कहना है कि Android 16 पर आधारित Origin OS 6 अपडेट यूजर्स को स्मूदर, स्मार्ट एक्सपीरियंस ऑफर करेगा। इससे हिंट मिलता है कि कंपनी अपने सॉफ्टवेयर में कई डिजाइन बदल सकता है। इसके साथ ही कंपनी नए फीचर्स भी रिलीज करेगी।

भारत से पहले चीन में होगा रिलीज Vivo अपने अपकमिंग Vivo X300 Pro और Vivo X300 स्मार्टफोन को सबसे पहले Android 16 पर आधारित Origin OS 6 अपडेट के साथ रिलीज करेगा। वीवो का कहना है कि Origin OS 6 में बेहतर फीचर और रिडिजाइन एलिमेंट के साथ पहले 10 अक्टूबर को चाइना और फिर 15 अक्टूबर को भारत में लॉन्च करेगा।