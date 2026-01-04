सिर्फ 11,499 में Vivo का 6000mAh बैटरी वाला 5G फोन, दमदार प्रोसेसर और 50MP कैमरा भी 

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी लंबे समय से 15 हजार रुपये के बजट में एक शानदार 5G फोन ढूंढ रहे हैं? जिसमें बड़ी बैटरी हो और जो पावरफुल परफॉर्मेंस भी दे, तो Vivo T4 Lite 5G स्मार्टफोन आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि यह अभी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म Flipkart पर बहुत ही किफायती कीमत पर मिल रहा है।

कंपनी अपने सुपर वैल्यू वीक के तहत इस डिवाइस पर शानदार डिस्काउंट दे रही है, जिसके बाद आप इस फोन को 12 हजार रुपये से भी कम में खरीद सकते हैं। फोन पर न सिर्फ शानदार बैंक ऑफर्स हैं, बल्कि एक्सचेंज ऑफर भी मिल रहा है, जिससे आप अपना पुराना फोन एक्सचेंज करके नया फोन डिस्काउंटेड कीमत पर खरीद सकते हैं। आइए इस शानदार डील के बारे में और जानते हैं।

Vivo T4 Lite 5G पर डिस्काउंट ऑफर Vivo का यह शानदार 5G फोन वैसे तो 13,999 में आता है, लेकिन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अभी इस पर 14% तक का डिस्काउंट दे रहा है, जिससे इसकी कीमत कम होकर 11,999 रुपये रह गई है। इतना ही नहीं फोन पर और भी शानदार ऑफर उपलब्ध हैं। Flipkart Axis Bank और Flipkart SBI क्रेडिट कार्ड यूजर्स को 5% तक का कैशबैक मिल सकता है।

इसके अलावा, HDFC Bank डेबिट कार्ड EMI और कुछ अन्य बैंक क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर ₹500 तक का डिस्काउंट मिल रहा है, जिससे कीमत और कम होकर 11,499 रुपये रह जाती है। डिवाइस पर शानदार एक्सचेंज ऑफर भी है जहां आप अपने पुराने फोन के बदले ₹9000 से ज्यादा की एक्सचेंज वैल्यू ले सकते हैं।

Vivo T4 Lite 5G के खास फीचर्स डिवाइस के खास फीचर्स की बात करें तो इस फोन में 6.74-इंच का HD+ डिस्प्ले है जिसकी पीक ब्राइटनेस 1000 निट्स तक है। इसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप है जिसमें 50-मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 2-मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा है। सेल्फी के लिए इसमें 5-मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है।