7300mAh बैटरी वाला Vivo का शानदार 5G फोन वो भी सिर्फ 20,999 में, Flipkart सेल की बेस्ट डील 

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप कुछ समय से एक नया 5G स्मार्टफोन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन एक बड़ी बैटरी वाला फोन ढूंढ रहे हैं? तो Vivo T4 5G स्मार्टफोन आपके लिए एकदम बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि यह अभी Flipkart की एन्ड ऑफ-सीजन सेल के दौरान काफी कम कीमत पर मिल रहा है। कंपनी फोन पर फ्लैट ₹3000 का डिस्काउंट दे रही है, जबकि बैंक ऑफर्स के साथ ₹2000 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल रहा है। इसके अलावा, फोन पर शानदार एक्सचेंज ऑफर भी उपलब्ध है, जो इस डील को और भी खास बना देता है। आइए इसके बारे में और डिटेल में जानते हैं...

Vivo T4 5G पर डिस्काउंट ऑफर इस शानदार Vivo फोन की कीमत वैसे तो ₹25,999 है, लेकिन अभी चल रही एन्ड ऑफ-सीजन सेल में आप इसे सिर्फ ₹22,999 में खरीद सकते हैं, जिसका मतलब है कि आपको ₹3,000 का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है। इतना ही नहीं, आप HDFC बैंक के क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर नॉन EMI ऑप्शन से फोन पर ₹2,000 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हैं। जबकि कुछ दूसरे चुनिंदा बैंकों के क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर भी ₹2,000 का डिस्काउंट मिल रहा है। बैंक ऑफर के बाद फोन की कीमत सिर्फ ₹20,999 रह जाती है, जो इस डील को बहुत खास बनाता है।

इसके अलावा, डिवाइस पर शानदार एक्सचेंज ऑफर भी मिल रहा है जहां आप अपने पुराने डिवाइस के बदले में ₹18,500 तक की एक्सचेंज वैल्यू ले सकते हैं। हालांकि ध्यान दें कि एक्सचेंज वैल्यू पूरी तरह से आपके पुराने फोन के मॉडल और कंडीशन पर डिपेंड करेगी और अलग-अलग हो सकती है।

Vivo T4 5G के खास फीचर्स इस Vivo डिवाइस के खास फीचर्स की बात करें तो, इस फोन में 6.77-इंच का बड़ा डिस्प्ले है। डिवाइस में 50-मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 2-मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा भी है, जबकि फोन के फ्रंट में सेल्फी के लिए 32-मेगापिक्सल का कैमरा है। जो चीज इस फोन को सच में खास बनाती है, वो है इसकी 7300 mAh की बड़ी बैटरी, जो स्लिम डिजाइन में आती है।