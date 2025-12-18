Upcoming Smartphones 2026: iPhone Fold से लेकर Air 2 तक 2026 में इन स्मार्टफोन्स का रहेगा इंतजार

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। स्मार्टफोन्स के लिए 2025 शानदार रहा। हर प्राइस रेंज और कैटगरी में एक से बढ़कर एक स्मार्टफोन लॉन्च हुए। फोटोग्राफी के शौकीन यूजर्स के Vivo X300 Pro स्मार्टफोन दमदार कैमरा सेटअप के साथ लॉन्च हुआ। इसके साथ ही वनप्लस ने परफॉरमेंस और बेहतरीन यूआई के साथ OnePlus 15 स्मार्टफोन को लॉन्च किया।

एपल की बात करें तो कंपनी ने क्लास-लीडिंग परफॉर्मेंस के साथ iPhone 17 Pro लाइनअप और बेस्ट स्टाइलिश फोन iPhone Air को मार्केट में उतारा। 2025 में गेमिंग से लेकर एआई फीचर्स से लैस स्मार्टफोन की धूम रही। अब 2026 में लॉन्च होने वाले स्मार्टफोन का इंतजार है। यहां हम आपको 2026 में आने वाले डिवाइसेस के बारे में जानकारी दे रहे हैं।

2026 में इन फोन्स का रहेगा इंतजार

iPhone Fold

एपल लंबे समय से अपने फोल्डिंग फोन पर काम कर रहा है। उम्मीद है कि 2026 में कंपनी अपना पहला फोल्डेबल आईफोन लॉन्च करें। सैमसंग इस कैटगरी में अपने कई फोन लॉन्च कर चुकी है। iPhone Fold को लेकर खबर है कि 2026 के दूसरे हाफ में इसे iPhone 18 Pro और iPhone 18 Air के साथ लॉन्च किया जा सकता है। इसके साथ ही एपल iPhone 18 को 2027 के शुरुआत में लॉन्च कर सकता है।

Realme GT 8

Realme ने इस साल की शुरुआत में GT 8 Pro को लॉन्च किया था। कंपनी को लेकर बताया जा रहा है कि 2026 की शुरुआत में वह Realme GT 8 को लॉन्च करेगा। 2026 में लॉन्च होने वाला यह फोन अपर मिड रेंज में दमदार परफॉर्मेंस ऑफर करेगा। उम्मीद है कि इस फोन में GT 8 Pro की तरह Ricoh GR इंस्पायर्ड कैमरा लेंस दिया जा सकता है। दो बेस्ट फोटोग्राफी एक्सपीरियंस ऑफर करेगा।

iPhone Air 2

iPhone Air को लेकर एपल फैन्स बेहद उत्सुक थे। यह फोन लॉन्च हुआ तो लोगों को इसमें कई कमियां दिखी, लेकिन डिजाइन सभी को खूब पसंद आया है। उम्मीद है कि 2026 में लॉन्च होने वाला आईफोन एयर 2 डिजाइन के साथ-साथ परफॉर्मेंस के मामले में भी दमदार होगा। iPhone Air 2 को कंपनी डुअल स्पीकर सेटअप के साथ लॉन्च कर सकती है। इसके साथ ही कंपनी इसके कैमरा सिस्टम को भी अपग्रेड कर सकती है।

Vivo X300 FE

Vivo ने इस साल की शुरुआत में X200 FE को लॉन्च किया था। यह फोन X200 सीरीज का कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन था, जो बेहतरीन फोटोग्राफी एक्सपीरियंस ऑफर करता है। अब कंपनी 2026 में Vivo X300 सीरीज के कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन को लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही है। अपकमिंग Vivo X300 FE स्मार्टफोन को कंपनी 50000 से 55000 रुपये के बीच में लॉन्च कर सकती है। इस प्राइस रेज में Zeiss optics बेहतरीन विकल्प हैं।

Nothing का अपकमिंग फ्लैगशिप स्मार्टफोन

Nothing Phone (3) स्मार्टफोन को कंपनी ने 2025 में लंबे इंतजार के बाद लॉन्च कर दिया था। इस फोन की प्राइसिंग ने कई लोगों को निराश किया था। इसके बाद कंपनी ने कीमत में कटौती भी की थी। अब 2026 में कंपनी अपने अपकमिंग फ्लैगशिप स्मार्टफोन की तैयारी कर रही है। इस फोन को लेकर बताया जा रहा है कि यह LTPO डिस्प्ले फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ लॉन्च हो सकता है।