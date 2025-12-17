OnePlus 15R लॉन्च से पहले OnePlus 15 पर डिस्काउंट, सेल में मिल रहा 4000 रुपये सस्ता!

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। OnePlus 15R आज भारत में लॉन्च होने जा रहा है। कंपनी पिछले कई हफ्तों से आने वाले हैंडसेट के डिजाइन, कलर ऑप्शन और इसके स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स को टीज कर रही है। इसी बीच अब OnePlus ने अपनी कम्युनिटी सेल की भी घोषणा कर दी है, जिसमें कंपनी कई स्मार्टफोन्स पर बंपर डिस्काउंट दे रही है। फ्लैगशिप OnePlus 15 मॉडल से लेकर मिड-रेंज Nord सीरीज तक कई डिवाइस सस्ते में मिल रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वहीं, अगर आप भी अभी लेटेस्ट OnePlus 15 खरीदने की सोच रहे हैं तो कंपनी ने इस डिवाइस पर भी खास बैंक ऑफर्स की घोषणा की है जिससे आप डिवाइस को इसकी लॉन्च प्राइस से 4000 रुपये तक के डिस्काउंट पर खरीद सकते हैं। साथ ही डिवाइस पर खास एक्सचेंज ऑफर भी देखने को मिल रहा है जो इस डील को और भी जबरदस्त बना देता है। चलिए इसके बारे में जानते हैं...

OnePlus 15 पर डिस्काउंट ऑफर OnePlus 15R के आज लॉन्च से पहले OnePlus 15 पर डिस्काउंट ऑफर देखने को मिल रहा है। कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर इस वक्त कम्युनिटी सेल में यह डिवाइस अभी सिर्फ 72,999 रुपये में मिल रहा है। जबकि बैंक ऑफर्स के साथ फोन की कीमत और भी कम हो जाती है। AXIS Credit Card EMI और HDFC Credit Card EMI ऑप्शन के साथ फोन पर 4000 रुपये तक का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है।

इसी तरह का ऑफर अमेजन पर भी देखने को मिल रहा है। दोनों जगह फोन पर खास एक्सचेंज ऑफर भी मिल रहा है जहां से आप अपने पुराने फोन के बदले 44,400 रुपये तक की एक्सचेंज वैल्यू ले सकते हैं जो डील को और भी जबरदस्त बना रही है।